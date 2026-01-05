UPPRPB UP Police Bharti 2026: योगी सरकार का बड़ा ऐलान! यूपी पुलिस भर्ती के लिए आयु सीमा में मिलेगी 3 वर्ष की छूट

UP Police Bharti 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिसमें कांस्टेबल सिविल पुलिस और समकक्ष पदों के लिए कुल 32,679 रिक्त पदों को भरा जा रहा है। इसमें आयु सीमा के कारण जो उम्मीदवार पहले आवेदन नहीं कर पाए थे, उनके लिए योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। उम्मीदवार ध्यान दें योगी सरकार की ओर से जारी किए गए ट्वीट के अनुसार, यूपी पुलिस भर्ती 2025 में सभी श्रेणीयों के उम्मीदवारों को अब आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जा रही है।

इसमें उम्मीदवारों को यूपी पुलिस व जेल विभाग की सीधी भर्ती में आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलने जा रही है। सीएम योगी ने कहा है कि “राज्य के युवाओं का कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।” यह निर्देश प्रदेश के लाखों युवाओं के सपने और मेहनत को देखते हुए लिया गया है।

UP Police Age Limit 2026: पहले आयु सीमा क्या थी?

इस वर्ष आयु में छूट सभी श्रेणियों पर समान रूप से लागू होती है। पहले, आयु सीमा के कारण कई उम्मीदवार आवेदन नहीं कर पाते थे। अब 18 से 25 वर्ष की आयु के पुरुष उम्मीदवार और 18 से 28 वर्ष की आयु की महिला उम्मीदवार पात्र हैं और इस आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त अवधि जोड़ी गई है।