MP Apex Bank Vacancy 2026: एमपी में कंप्यूटर ऑपरेटर सहित 2076 पदों के लिए करें apexbankmp.bank.in आवेदन

MP Apex Bank Vacancy 2026 Notification: मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक (Apex Bank) ने विभिन्न पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 2,076 रिक्त पदों को भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया ऑफिशियल वेबसाइट apexbankmp.bank.in पर आज यानि 6 जनवरी, 2026 से शुरू हो गई है। जिसकी अंतिम तिथि 5 फरवरी तय की गई है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि इस भर्ती के जरिए सहकारी बैंकों में कंप्यूटर ऑपरेटर, सोसायटी मैनेजर और विभिन्न पद भरे जाएंगे। भर्ती से संबंधित आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता सहित विवरण आगे लेख में देखें। MP Apex Bank Vacancy 2026: महत्वपूर्ण विवरण एमपी राज्य सहकारी बैंक में निकाली गई भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 6 जनवरी से शुरू कर दी गई है, जिसकी अंतिम तिथि 5 फरवरी है। भर्ती से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विवरण के लिए नीचे दी गई टेबल देखें: संगठन एमपी राज्य सहकारी बैंक (Apex Bank) पद के नाम कंप्यूटर ऑपरेटर, सोसायटी मैनेजर, अधिकारी श्रेणी पदों की संख्या 2,076 रजिस्ट्रेशन की तिथि 6 जनवरी 2026 से 5 फरवरी 2026 तक चयन प्रक्रिया ऑनलाइन परीक्षा

साक्षात्कार आयु सीमा 18 से 35 वर्ष (आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट) नौकरी का स्थान मध्य प्रदेश ऑफिशियल वेबसाइट apexbankmp.bank.in

MP Apex Bank Vacancy 2026 Eligibility Criteria: शैक्षणिक योग्यता संंबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता पूरा करना आवश्यक है: पद का नाम शैक्षणिक योग्यता कंप्यूटर ऑपरेटर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री के साथ एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा (डीसीए/पीजीडीसीए) या कंप्यूटर विज्ञान/आईटी में बीई/बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। सोसाइटी मैनेजर किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। स्थानीय भाषा में दक्षता और कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान । अधिकारी श्रेणी आवेदन किए गए विशेषज्ञता के आधार पर उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्रों (एमबीए/सीए/एमसीए) में स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह। MP Apex Bank Vacancy 2026: आवेदन शुल्क