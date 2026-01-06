Rajasthan Forest Guard Vacancy 2026: वनपाल के 259 पदों पर नोटिफिकेशन जारी, शैक्षणिक योग्यता, आवेदन सहित विवरण देखें

Rajasthan Forest Guard Vacancy Notification 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने 5 जनवरी, 2026 को वनपाल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के अनुसार गैर अनुसूचित क्षेत्र के 213 पद और अनुसूचित क्षेत्र के 46 पदों को संबंधित भर्ती अभियान के माध्यम से भरा जाएगा। राजस्थान राज्य के उम्मीदवार जिन्होंने सीनियर सेकेंडरी सीईटी 2024 क्वालीफाई की है, वे आज यानि 6 जनवरी, 2026 से एसएसओ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं। संबंधित भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, वेतन सहित विवरण उम्मीदवार आगे लेख में दिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। Rajasthan Forest Guard Vacancy 2026: नोटिफिकेशन पीडीएफ विज्ञापन संख्या 01/2026 राजस्थान वन मंडल विभाग की ओर से वनपाल भर्ती 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन 5 जनवरी, 2026 को जारी किया गया है। जिसकी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 6 जनवरी से 4 फरवरी तक जारी रहेगी। भर्ती से संबंधित शैक्षणिक योग्यता सहित अन्य महत्वपूर्ण विवरण के नोटिफिकेशन डाउनलोड करें।

आरएसएसबी वनपाल भर्ती 2026 नोटिफिकेशन यहां क्लिक करें Rajasthan Forest Guard Vacancy 2026: महत्वपूर्ण विवरण राजस्थान वन विभाग में वनपाल भर्ती 2026 आवेदन करने के इच्छुक 12वीं पास उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले नीचे टेबल में दिए महत्वपूर्ण विवरणों को देखने की सलाह दी जाती है। भर्ती प्राधिकरण का नाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) पद वनपाल/फॉरेस्ट गार्ड पदों की संख्या 259 विज्ञापन संख्या 01/2026 नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि 5 जनवरी, 2026 रजिस्ट्रेशन की तिथि 6 जनवरी से 4 फरवरी 2026 शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास या सीईटी 10+2 उत्तीर्ण आयु सीमा 18 से 40 वर्ष आवेदन शुल्क जनरल 600 और आरक्षित 400 रुपये चयन प्रक्रिया सीबीटी परीक्षा वेतन 23,700 रुपये से 75,00 रुपये तक ऑफिशियल वेबसाइट https://rssb.rajasthan.gov.in/

Rajasthan Forest Guard Vacancy 2026: रिक्त पदों की संख्या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से वनपाल के कुल 259 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 213 पद और अनुसूचित क्षेत्र के 46 पद शामिल हैं। सभी वर्ग के लिए रिक्त पदों का विवरण नीचे टेबल में देखें: वर्ग गैर अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र जनरल 71 19 अनुसूचित जाति 22 02 अनुसूचित जनजाति 19 11 अन्य पिछड़ा वर्ग 15 अति पिछड़ा वर्ग 07 ईडब्ल्यूएस 15 कुल पद 213 46 Check: UPPRPB UP Police Bharti 2026 Rajasthan Forest Guard Vacancy 2026: आवेदन शुल्क आरएसएसबी की ओर से सभी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क अलग - अलग निर्धारित किया गया है। इसके बगेर किसी भी व्यक्ति का आवेदन पूरा नहीं माना जाएगा। आवेदन शुल्क से जुड़ा विवरण देखने के लिए नीचे दिया गया टेबल देखें:

वर्ग आवेदन शुल्क जनरल/ओबीसी/एमबीसी 600 रुपये राजस्थान के ओबीसी/एमबीसी/ईडब्ल्यूएस/एससी/एसटी 400 रुपये दिव्यांगजन 400 रुपये Rajasthan Forest Guard Eligibility Criteria 2026: पात्रता मानदंड राजस्थान वनपाल भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरा करना आवश्यक है: शैक्षणिक योग्यता: 50% अंकों के साथ कक्षा 12वीं पास के साथ समकक्ष परीक्षा दी हो।

देवनागरिक लिपि में हिंदी का ज्ञान।

राजस्थान के निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। आयु सीमा न्यूनतम 18 से अधिकतम 40 वर्ष।

Rajasthan Forest Guard Vacancy 2026 Apply Online: आवेदन लिंक आरएसएसबी वनपाल भर्ती 2026 के लिए उम्मीदवारों को सभी पात्रता मानदंड पूरा करना आवश्यक है। योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आज यानि 6 जनवरी, 2026 से आवेदन कर सकते हैं। संबंधित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 4 फरवरी है। डायरेक्ट आवेदन के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।