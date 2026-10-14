Indian Army Recruitment 2026: इंडियन आर्मी टीईएस 57 के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, ऐसे करें आवेदन

Indian Army Recruitment 2027 Apply Online Date: रक्षा मंत्रालय, इंडियन आर्मी ने विज्ञापन संख्या टीईएस 57 के तहत अपनी ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर दिनांक 14 अक्टूबर 2026 को 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम (TES) - 57 कोर्स के अंतर्गत कुल 90 रिक्त पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 2026 जारी किया है। इन पदों के लिए दिनांक 14 अक्टूबर 2026 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और जिसकी अंतिम तिथि 12 नवंबर 2026 है। अंतिम तिथि निकल जाने के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

इंडियन आर्मी में पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अपात्र होने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन रद्द किए जा सकते हैं।

Indian Army Tes 57 Recruitment 2026 Date आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक

इंडियन आर्मी में पदों की भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन में शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया, आयु सीमा, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथियां और एग्जाम पैटर्न सहित अन्य डिटेल्स के बारे में विस्तार से बताया गया है। पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आवेदन कर सकते हैं।