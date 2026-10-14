CBSE Class 12 Exam Pattern 2026-27: कैसा होगा 100 अंकों का पेपर? जानें पासिंग क्राइटेरिया और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी

CBSE Class 12 Marking Scheme 2026-27: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने शैक्षणिक सेशन 2026-27 के लिए 12वीं (Senior Secondary) के बोर्ड एग्जाम के एग्जाम पैटर्न (Exam Pattern) और मार्किंग स्कीम की डिटेल्ड ब्योरा जारी कर दिया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP 2020) के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने मूल्यांकन प्रणाली को अधिक व्यावहारिक और विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिकल बनाया है।

CBSE के नए पैटर्न के अनुसार, अब क्वश्न पेपर में 50% वेटेज योग्यता-आधारित क्वश्नों (Competency-Focused Questions) को दिया गया है। यानी अब छात्रों को आंसर याद करने से ज्यादा कॉन्सेप्ट की समझ और वास्तविक जीवन में उनके अनुप्रयोग को प्राथमिकता दी जाएगी।

सब्जेक्ट-वाइज सिलेब्स, मार्क्स डिटेल्स की समय-सारणी और नमूना क्वश्न पेपरों से संबंधित डिटेल्ड जानकारी CBSE के एकेडमिक पोर्टल cbseacademic.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।