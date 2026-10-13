CBSE Board Exam 2027: क्या 15 फरवरी से शुरू हो सकते हैं Exam, cbse.gov.in से पाएं Latest Updates

CBSE Board Exam 2027 Schedule: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) में पढ़ रहे कक्षा 10वीं (हाईस्कूल) और कक्षा 12वीं (इंटरमीडिएट) के लाखों के बोर्ड एग्जाम 2027 को लेकर छात्रों में काफी चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश बोर्ड (UPMSP) द्वारा एग्जाम की डेट-शीट जारी किए जाने के बाद अब सीबीएसई के छात्र भी अपनी ऑफिशियल डेटशीट (Date Sheet 2027) का इंतजार कर रहे हैं।

बोर्ड के ऑफिशियल रुझानों के अनुसार, सीबीएसई शैक्षणिक सेशन 2026-27 के लिए 10वीं और 12वीं के फाइनल लिखित एग्जाम 15 फरवरी 2027 से शुरू किए जा सकते हैं। साछ ही, CBSE द्वारा दिसंबर 2026 के लास्ट सप्ताह तक वेब पोर्टल cbse.gov.in पर सब्जेक्ट-वाइज डेटशीट PDF को अपलोड करने की पूरी उम्मीद की जा रही है।

CBSE Board Exam 2027: एक्सपेक्टे डेट्स और शेड्यूल

सीबीएसई 10वीं और 12वीं एग्जाम 2027 से संबंधित महत्वपूर्ण डिटेल्स और एक्सपेक्टेड शेड्यूल के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देख सकते हैं।