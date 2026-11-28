IAS Pallavi Mishra Motivational Story in Hindi: पल्लवी मिश्रा मूल रूप से भोपाल की रहने वाली है। वह एक साधारण परिवार से आती है। उनके पिता बताते हैं कि बेटी शुरू से ही पढ़ाई में तेज रही है। आज IAS बन पल्लवी मिश्रा ने हमारा सपना पूरा कर दिया है। हमारी बेटी आज देश के लिए एक मिसाल बनकर उभरी है और हमें पल्लवी पर गर्व है। पल्लवी की सफलता के पीछे उनका परिवार भी बड़ी ताकत रहा। उनके बड़े भाई आदित्य मिश्रा आईपीएस अधिकारी हैं। वे मध्य प्रदेश कैडर के 2018 बैच के अफसर हैं। भाई को वर्दी में देखकर पल्लवी ने भी सिविल सेवा का सपना देखा और उसे पूरा किया।

2023 बैच की IAS है पल्लवी

पल्लवी मिश्रा 2023 बैच की IAS है। उन्होंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से बीए एलएलबी (ऑनर्स) किया। इसके बाद संगीत में मास्टर्स की डिग्री ली। शास्त्रीय गायन की बाकायदा ट्रेनिंग भी ली। अपनी मास्टर्स पूरी करने के बाद पल्लवी ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। 10 से 12 घंटे की पढ़ाई, अनुशासन, लगन और कड़े अनुशासन को फॉलो करते हुए आखिरकार वह IAS बन गई।