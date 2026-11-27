IBPS PO Mains Score Card 2026 Live: IBPS प्रोबेशनरी ऑफिसर मेन्स स्कोर कार्ड जल्द जारी किया जाएगा। मेन्स एग्जाम का आयोजन विभिन्न सेंटर में किया गया था। संबंधित भर्ती के लिए प्रोबेशनरी ऑफिसर, मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों को भरा जाएगा। IBPS पीओ मेन्स का रिजल्ट 19 नवंबर को जारी किया गया है। उम्मीदवार आज अपने स्कोरकार्ड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

IBPS PO Phase II Score Card 2026 पर दी गई जानकारी

IBPS PO Mains Score Card 2026 में कैंडिडेट और एग्जाम की डिटेल्स हैं। मार्कशीट डाउनलोड करने के बाद, प्रिंट की गई सभी डिटेल्स को ध्यान से चेक करें।

उम्मीदवार का पूरा नाम

रोल नंबर और पंजीकरण संख्या

जन्म तिथि

कैटेगरी / सब-कैटेगरी (जनरल / EWS / OBC / SC / ST / PwBD)

रिक्रूटमेंट साइकिल और पोस्ट का नाम (CRP PO/MT-XVI-प्रोबेशनरी ऑफिसर / मैनेजमेंट ट्रेनी)

ऑनलाइन मुख्य परीक्षा की तारीख

सेक्शन के हिसाब से मैक्सिमम मार्क्स और सेक्शन के हिसाब से कटऑफ मार्क्स

सेक्शन के हिसाब से मिले मार्क्स (ऑब्जेक्टिव टेस्ट + डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पेपर)

कुल मिलाकर मिले अंक (225 अंकों में से)

कुल मिलाकर कैटेगरी के हिसाब से कटऑफ मार्क्स

IBPS PO Mains Score Card 2026 Download link

एडवर्टाइजमेंट नंबर CRP PO/MT-XVI के तहत प्रोबेशनरी ऑफिसर्स / मैनेजमेंट ट्रेनी की भर्ती के लिए फेज II मेन एग्जाम में उम्मीदवारों का एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट (200 मार्क्स) और एक डिस्क्रिप्टिव पेपर (25 मार्क्स) के जरिए मूल्यांकन किया गया। जिन उम्मीदवारों ने सेक्शनल और कटऑफ दोनों क्वालिफाई किए, वे पर्सनैलिटी टेस्ट और फेज III इंटरव्यू के लिए आगे बढ़े। आईबीपीएस पीओ मेन्स स्कोर कार्ड 2026 डाउनलोड करने के लिए अपनी लॉगिन डिटेल्स दर्ज करें।

आईबीपीएस पीओ मेन्स स्कोर कार्ड 2026 लिंक

IBPS PO Mains Score Card 2026 ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें?

आईबीपीएस पीओ मेन्स स्कोरकार्ड 2026 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो करें:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाएं।

स्टेप 2 होम पेज पर, आईबीपीएस पीओ मेन्स स्कोरकार्ड 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3 होम पेज पर, आईबीपीएस पीओ मेन्स स्कोरकार्ड 2026 पर क्लिक करें।

स्टेप 4 मांगी गई डिटेल्स दर्ज करें।

स्टेप 5 लॉगिन करने के बाद स्कोरकार्ड डाउनलोड करें।

स्टेप 6 स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 7 प्रिंट आउट लेना ना भूलें।