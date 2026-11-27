NTA JEE Main 2027 Form Correction Window Open: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने JEE (Main) 2027 Session 1 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में करेक्शन करने के लिए करेक्शन विंडो के लिंक को वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया गया है। जिन छात्रों ने सेशन-1 के लिए अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सफलता पूर्वक जमा कर दिए है, वे अब 27 नवंबर 2026 से 29 नवंबर 2026 की रात 11:50 बजे तक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर निर्धारित डिटेल्स में बदलाव कर सकते हैं।

साछ ही, छात्रों को यह केवल एक बार (One-Time) मिलने वाला मौका है। एक बार करेक्शन को सबमिट करने के बाद फॉम फ्रीज (Lock) कर दिया जाएगा। साथ ही, लास्ट डेट के बाद किसी भी प्रकार के बदलाव या ऑफलाइन अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

JEE Main 2027 Application Form Correction