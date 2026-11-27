RPSC SI / Platoon Commander Interview 2026: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने सब-इंस्पेक्टर (SI) / प्लाटून कमांडर एग्जाम के इंटरव्यू राउंड के लिए इंटरव्यू कॉल लेटर 2026 आज 27 नवंबर 2026 को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है। लिखित एग्जाम और शारीरिक दक्षता एग्जाम (PET) में पास होकर इंटरव्यू के लिए एलिजिबिल घोषित किए गए छात्र अब वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

छात्रों को बता दें कि आयोग की ओर से डाक के माध्यम से कोई भी फिजिकल कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा। इसलिए सभी सेलेक्टेड छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे लास्ट टाइम की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए अभी ही अपने कॉल लेटर को डाउनलोड कर लें।

Rajasthan Police SI Interview Letter 2026 Login Details

छात्र Rajasthan Police SI Interview Letter 2026 को डाउनलोड करने के लिए नीचे दी गई इन डिटेल्स का उपयोग करें।

1. रोल नंबर

2. जन्म तिथि