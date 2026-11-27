UP TGT 2026 अपडेट: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नोटिस नंबर 07/2026 (सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम/TGT) के छात्रों के लिए बड़ी अपडेट जारी की है। आयोग द्वारा 26 नवंबर 2026 को जारी नोटिस के अनुसार, अब उन छात्रों को भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत करने और सेलेक्शन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई है, जिन्होंने ग्रेजुएशन एग्जाम पास करने के बाद हर सब्जेक्ट में कम से कम दो साल की अवधि का ऐसा डिग्री सिलेब्स पूरा किया है, जिसे ग्रेजुएशन डिग्री के समकक्ष मान्यता प्राप्त हो।

यह निर्णय माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट में पारित 26 नवंबर 2026 के आदेश के अनुपालन में लिया गया है। साथ ही, सहायक अध्यापक (TGT) भर्ती का ओरिजनल नोटिस 23 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया था।

UP TGT 2026 नई अनुमति: एलिजिबिलिटी, मार्क्स मानदंड और लास्ट डेट से जुड़ी मुख्य डिटेल्स

आयोग के अनुसार इस राहत का लाभ उठाने वाले छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट डिटेल्स और नीयमों के अनुसार शर्तों के बारे में जानने के लिए नीचे से जानें।