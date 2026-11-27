Who Is Jaydev Unadkat?: भारतीय क्रिकेट में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज और सौराष्ट्र के कप्तान जयदेव उनाडकट इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। भारतीय गेंदबाज जयदेव उनादकट ने टी20 क्रिकेट में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए इस बार उन्होनें बैटिंग में भी अपना नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) 2026 के एलीट ग्रुप बी मुकाबले में इंदौर के होल्कर स्टेडियम में तमिलनाडु के खिलाफ खेलते हुए जयदेव उनाडकट ने नंबर-11 पर बल्लेबाजी करते हुए 26 गेंदों में 40 रनों की पारी यानी तीन चौके और दो छक्के खेले और टी20 क्रिकेट इतिहास का बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया है।

मैदान पर इस ऐतिहासिक पारी के साथ-साथ युवाओं और छात्रों के बीच यह जानने की भी खास उत्सुकता बनी हुई है कि एक समय आईपीएल के सबसे महंगे गेंदबाजों में शुमार रहे और टीम इंडिया के लिए खेल चुके जयदेव उनाडकट की स्कूली व कॉलेज की पढ़ाई कहां से हुई और उन्होंने क्रिकेट व शिक्षा के बीच अपने पैशन को कैसे बनाया।