किस स्कूल और कॉलेज से पढ़े हैं जयदेव उनादकट, T20 में धमाकेदार बल्लेबाजी से रचा नया इतिहास
jaydev Unadkat's World Record: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026 में नंबर-11 पर 26 गेंदों में 40 रन बनाकर टी20 विश्व रिकॉर्ड रचने वाले जयदेव उनाडकट ने पोरबंदर के सेंट मैरी स्कूल से स्कूली पढ़ाई और अहमदाबाद के एचएल कॉमर्स कॉलेज से हायर एजुकेशन पूरी की है। सभी डिटेल्स को डिटेल से जानने के लिए यहां देखें।
Who Is Jaydev Unadkat?: भारतीय क्रिकेट में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज और सौराष्ट्र के कप्तान जयदेव उनाडकट इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। भारतीय गेंदबाज जयदेव उनादकट ने टी20 क्रिकेट में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए इस बार उन्होनें बैटिंग में भी अपना नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है।
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) 2026 के एलीट ग्रुप बी मुकाबले में इंदौर के होल्कर स्टेडियम में तमिलनाडु के खिलाफ खेलते हुए जयदेव उनाडकट ने नंबर-11 पर बल्लेबाजी करते हुए 26 गेंदों में 40 रनों की पारी यानी तीन चौके और दो छक्के खेले और टी20 क्रिकेट इतिहास का बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया है।
मैदान पर इस ऐतिहासिक पारी के साथ-साथ युवाओं और छात्रों के बीच यह जानने की भी खास उत्सुकता बनी हुई है कि एक समय आईपीएल के सबसे महंगे गेंदबाजों में शुमार रहे और टीम इंडिया के लिए खेल चुके जयदेव उनाडकट की स्कूली व कॉलेज की पढ़ाई कहां से हुई और उन्होंने क्रिकेट व शिक्षा के बीच अपने पैशन को कैसे बनाया।
जयदेव उनाडकट किस स्कूल और कॉलेज से पढ़े हैं?
गुजरात के पोरबंदर में जन्मे जयदेव उनाडकट मैदान पर जितने आक्रामक गेंदबाज रहे है, वे पढ़ाई में भी उतने ही गंभीर और अनुशासित छात्र रहे हैं। जयदेव उनाडकट का जन्म 18 अक्टूबर 1991 में हुआ है। यदि आप उनकी शैक्षणिक यात्रा से जुड़े प्रमुख चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, तो यहां देखें।
- स्कूली शिक्षा: जयदेव उनाडकट ने अपनी शुरुआती स्कूली पढ़ाई पोरबंदर के सेंट मैरी स्कूल (St. Mary's School) से की थी। उन्होंने स्कूली लेवल पर अकादमिक प्रदर्शन में भी शानदार मार्क्स हासिल करके 10वीं में 91 प्रतिशत और 12वीं में 84 प्रतिशत मार्क्स प्राप्त किए।
- कॉलेज की पढ़ाई: उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने अहमदाबाद के प्रतिष्ठित एचएल कॉमर्स कॉलेज (HL Commerce College) में एडमिशन लिया था। खास बात यह है कि उन्होंने स्पोर्ट्स कोटे के बजाय अपनी अकादमिक योग्यता (गणित, सांख्यिकी और अकाउंट्स जैसे विषयों पर पकड़) के आधार पर मेरिट में स्थान बनाया।
- पढ़ाई के प्रति समर्पण: घरेलू टूर्नामेंटों और व्यस्त क्रिकेट शेड्यूल के बावजूद उन्होंने पढ़ाई को कभी कमतर नहीं आंका; बीकॉम (B.Com) के साथ-साथ आगे एमबीए (MBA) करने की इच्छा भी उन्होंने साझा की थी और व्यस्त कार्यक्रम के चलते पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय न दे पाने पर फर्स्ट ईयर दोहराने जैसा अनुशासित फैसला भी लिया।
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026: नंबर-11 पर 40 रन का विश्व रिकॉर्ड
26 नवंबर 2026 को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026 के 7वें राउंड के मुकाबले में सौराष्ट्र और तमिलनाडु आमने-सामने थे:
- ऐतिहासिक पारी: 193 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सौराष्ट्र ने शुरुआती विकेट तेजी से गंवा दिए थे। इसमें 92/93 रन पर 9 विकेट गिर चुके थे। ऐसे दबाव में नंबर-11 पर उतरे कप्तान जयदेव उनाडकट ने 26 गेंदों में 40 रन ठोक दिए, जो टी20 क्रिकेट के इतिहास में 11वें नंबर के बल्लेबाज की सबसे बड़ी पारी बन गई।
- पुराने कीर्तिमान पीछे छूटे: इस पारी के साथ उन्होंने टी20 क्रिकेट में नंबर-11 की पोजीशन पर सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, जिससे सालों पुराने रिकॉर्ड जैसे साल 2004 में एमएफ क्लीरी के नाबाद 24 रन और आधुनिक टी20 लीगों में 11वें नंबर पर बने बड़े स्कोर आदि के बीच उनका नाम टॉप पर आया।
- 10वें विकेट की 62 रनों की साझेदारी: उनाडकट ने चेतन सकारिया के साथ मिलकर 10वें विकेट के लिए 62 रन जोड़े। हालांकि, सौराष्ट्र की पूरी टीम 16.4 ओवर में 154 रन पर सिमट गई और 38 रनों से मैच हारकर सुपर लीग की दौड़ से बाहर हो गई।
- टूर्नामेंट का सफर: सौराष्ट्र ने 7 मैचों में 4 जीत और 3 हार के साथ ग्रुप बी में चौथा स्थान हासिल किया, जबकि तमिलनाडु ने आखिरी ग्रुप मैच में तीसरी जीत दर्ज कर छठा स्थान पाया।
आईपीएल, टीम इंडिया और सौराष्ट्र की कप्तानी का सफर
क्रिकेट के सफर में जयदेव उनाडकट ने उतार-चढ़ाव के बीच लगातार संघर्ष और वापसी की मिसाल कायम की है:
- घरेलू क्रिकेट व कप्तानी: 2010–11 में रणजी ट्रॉफी डेब्यू करने वाले उनाडकट ने सौराष्ट्र के लिए शानदार प्रदर्शन किया और उनकी कप्तानी में सौराष्ट्र ने 2019–20 में रणजी ट्रॉफी खिताब जीतकर इतिहास रचा।
- अंतरराष्ट्रीय व आईपीएल अनुभव: उन्होंने भारत के लिए तीनों प्रारूपों (टेस्ट, वनडे और टी20) में प्रतिनिधित्व किया और आईपीएल में कई फ्रेंचाइजियों के लिए खेलते हुए ऊंची कीमत व सुर्खियां बटोरीं।
- अंतिम गेंद तक लड़ने का जज्बा: चाहे गेंदबाजी हो या नंबर-11 पर बल्लेबाजी, उनाडकट का यह रिकॉर्ड दिखाता है कि मुश्किल हालात में भी आत्मविश्वास के साथ खेलना उनकी पहचान है।
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Executive - Editorial
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