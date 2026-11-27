JNVST Class 6th Exam 2027: जवाहर नवोदय विद्यालय पावटा में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए कक्षा-6 में प्रवेश हेतु आयोजित होने वाली चयन परीक्षा (JNVST-2027) के निष्पक्ष, सुचारु एवं शांतिपूर्ण आयोजन के संबंध में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्त्वपूर्ण अभिविन्यास बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला कलक्टर (पूर्व) नरेंद्र कुमार वर्मा ने की, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था, अभ्यर्थियों की सुविधाओं और परीक्षा की निष्पक्षता से जुड़े अहम दिशा-निर्देश जारी किए गए। विलंब से आने वालों को प्रवेश नहीं, स्मार्टफोन पर प्रतिबंध अतिरिक्त जिला कलक्टर नरेंद्र कुमार वर्मा ने परीक्षा केंद्रों पर सख्त अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा केंद्र में विलंब से पहुंचने वाले परीक्षार्थियों को किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी की गहन पहचान जांच के बाद ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी। इसके अलावा, केंद्रों पर अभिभावकों को उचित दूरी पर रखा जाएगा और स्मार्टफोन का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। एडीएम ने चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सुरक्षा व्यवस्था एवं मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति परीक्षा को पूरी तरह से नकल रहित और पारदर्शी बनाने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की गई है। सभी केंद्राधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्थानीय पुलिस थाना प्रभारियों के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखें ताकि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहे। JNVST 2027: जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के लिए तैयारियां पूर्ण, 39 केंद्रों पर 8,929 परीक्षार्थी होंगे शामिल परीक्षा तिथि व समय: 28 नवंबर 2026 को प्रातः 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक।

परीक्षार्थियों की संख्या: जयपुर और कोटपूतली-बहरोड़ जिलों से कुल 8,929 अभ्यर्थी।

अनिवार्य दस्तावेज: परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र (Admit Card) और आधार कार्ड लाना अनिवार्य।

सुरक्षा एवं निष्पक्षता: नकल रहित आयोजन के लिए प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति।

प्रवेश पत्र डाउनलोड पोर्टल: https://cbseitms.rcil.gov.in/nvs

परीक्षा का कार्यक्रम और केंद्र विवरण चयन परीक्षा का आयोजन शनिवार, 28 नवंबर 2026 को प्रातः 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक किया जाएगा। इस परीक्षा में जयपुर और कोटपूतली-बहरोड़ जिलों से कुल 8,929 पंजीकृत परीक्षार्थी भाग लेंगे, जिनके लिए 39 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं: जयपुर जिला: 26 परीक्षा केंद्र

कोटपूतली-बहरोड़ जिला: 13 परीक्षा केंद्र प्रवेश पत्र एवं आधार कार्ड अनिवार्य प्रशासन ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे नवोदय विद्यालय समिति की आधिकारिक वेबसाइट (https://cbseitms.rcil.gov.in/nvs) से अपना प्रवेश पत्र (Admit Card) समय रहते डाउनलोड कर लें। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ मूल आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा, जिसके बिना केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। अभिभावकों व परीक्षार्थियों के लिए निर्देश जवाहर नवोदय विद्यालय पावटा की प्राचार्या संजू जोशी ने बताया कि परीक्षा के सफल आयोजन के लिए सभी प्रशासनिक और सुरक्षा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने अभ्यर्थियों और अभिभावकों से अपील की कि ग्रामीण व दूर-दराज के इलाकों से आने वाले परीक्षार्थी यातायात के समय का ध्यान रखते हुए केंद्र पर निर्धारित समय से पहले पहुंचें, ताकि अंतिम समय की आपाधापी से बचा जा सके।