UP State Medical Faculty Result 2026: उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी (UPSMFAC) द्वारा एएनएम (ANM), जीएनएम (GNM) और पैरामेडिकल डिप्लोमा परीक्षा 2026 के परिणाम जल्द ही घोषित किए जाने की उम्मीद है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र आधिकारिक वेबसाइट upsmfac.org पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से अपना रिजल्ट देख सकेंगे। परिणाम देखने के लिए अभ्यर्थियों को अपने लॉगिन विवरण (Unique ID और पासवर्ड) की आवश्यकता होगी।

फैकल्टी की ओर से इन पाठ्यक्रमों की लिखित परीक्षा 15 सितंबर से 1 अक्टूबर 2026 के बीच आयोजित की गई थी, जबकि प्रैक्टिकल (प्रायोगिक) परीक्षाएं 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2026 तक संपन्न हुई थीं। फिलहाल बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने की निश्चित तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन नतीजे घोषित होते ही पोर्टल पर डायरेक्ट लिंक सक्रिय कर दिया जाएगा।

UPSMFAC Result 2026 हाइलाइट्स

अभ्यर्थी नीचे दी तालिका में यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी रिजल्ट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी देख सकते हैं।