Silver Rate Today 27 नवंबर 2026: उछाल के बाद क्या है चांदी का भाव, जानें दिल्ली, नोएडा, लखनऊ और पटना सहित आपके शहर में सिल्वर रेट
Silver Price Today 26 November 2027, aaj chandi ka bhav (आज का चांदी का भाव): चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव 2.3% बढ़कर यानी 3283 रुपये तेजी के साथ 1,45,800 रुपये प्रति किलो हो गया।
Silver Price Today 26 November 2027, aaj chandi ka bhav (आज का चांदी का भाव): चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव 2.3% बढ़कर यानी 3283 रुपये तेजी के साथ 1,45,800 रुपये प्रति किलो हो गया। ऐसे में अगर आप आज चांदी के गहने, सिक्के या बर्तन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो पहले अपने शहर का ताजा भाव जरूर जान लें।
दिल्ली के सर्राफा बाजार में गुरुवार को चांदी का भाव 1.50 लाख रुपये प्रति किलो रहा। इसे पिछले एक साल का निचला स्तर बताया जा रहा है। वहीं, गुडरिटर्न्स के मुताबिक, चांदी की कीमत 1,65,000 रुपये प्रति किलो पर आ गई है। आइए जानते हैं, गुडरिटर्न्स के अनुसार देश के प्रमुख शहरों में आज चांदी के ताजा भाव क्या हैं।
चांदी का भाव
चांदी की कीमतों में इन दिनों उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। कभी कीमतों में तेजी देखने को मिलती है तो अगले ही दिन गिरावट आ जाती है। शुक्रवार को बाजार खुलने से पहले मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव 2.3 फीसदी यानी 3,283 रुपये बढ़कर 1,45,800 रुपये प्रति किलो पहुंच गया। इससे पहले पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 1,42,517 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी।
1,46,550 रुपये प्रति किलो
बुलियंस के आंकड़ों के मुताबिक, चांदी का भाव बढ़कर 1,46,550 रुपये प्रति किलो हो गया है। वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूएस कॉमेक्स पर चांदी 41.30 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर पहुंच गई। इंडिया बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, चांदी की कीमत 1,47,347 रुपये प्रति किलो दर्ज की गई।
शहर/10 ग्राम चांदी का भाव/100 ग्राम चांदी का भाव/1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली ₹1650/₹16500/₹165000
मुंबई ₹1650/₹16500/₹165000
कोलकाता ₹1650/₹16500/₹165000
चेन्नई ₹1650/₹16500/₹165000
पटना ₹1650/₹16500/₹165000
लखनऊ ₹1650/₹16500/₹165000
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Kuldeep Raghav is a seasoned Multimedia Journalist, award-winning author and content strategist with over 15 years of experience across print, digital and video journalism. A Biotechnology graduate with a Postgraduate qualification in Journalism, he brings over nine years of experience in content development, video production and anchoring at Times Now Navbharat, along with over five years in print journalism at Amar Ujala.
He has authored more than 10,000 bylined articles, conducted numerous interviews, written three bestselling books and several audiobooks and has been a guest speaker at Many literary festivals. A recipient of the Prestigious "Hindustani Academy Award", his expertise spans editorial strategy, AI-driven content innovation, digital media, YouTube, team leadership and multimedia storytelling. He currently leads Jagran Josh - Hindi.