Silver Price Today 26 November 2027, aaj chandi ka bhav (आज का चांदी का भाव): चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव 2.3% बढ़कर यानी 3283 रुपये तेजी के साथ 1,45,800 रुपये प्रति किलो हो गया। ऐसे में अगर आप आज चांदी के गहने, सिक्के या बर्तन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो पहले अपने शहर का ताजा भाव जरूर जान लें।

दिल्ली के सर्राफा बाजार में गुरुवार को चांदी का भाव 1.50 लाख रुपये प्रति किलो रहा। इसे पिछले एक साल का निचला स्तर बताया जा रहा है। वहीं, गुडरिटर्न्स के मुताबिक, चांदी की कीमत 1,65,000 रुपये प्रति किलो पर आ गई है। आइए जानते हैं, गुडरिटर्न्स के अनुसार देश के प्रमुख शहरों में आज चांदी के ताजा भाव क्या हैं।

चांदी का भाव

चांदी की कीमतों में इन दिनों उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। कभी कीमतों में तेजी देखने को मिलती है तो अगले ही दिन गिरावट आ जाती है। शुक्रवार को बाजार खुलने से पहले मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव 2.3 फीसदी यानी 3,283 रुपये बढ़कर 1,45,800 रुपये प्रति किलो पहुंच गया। इससे पहले पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 1,42,517 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी।