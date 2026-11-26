Nerves & Blood Vessels Length in Human Body: जब हम ‘नस’ शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो आम बोलचाल में इसका मतलब खून ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं (Blood Vessels) या फिर दिमाग तक संदेश पहुंचाने वाली नवर्स (Nerves) से होता है। चिकित्सा विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान (Anatomy) के अनुसार ये दोनों प्रणालियां अलग-अलग काम करती हैं, लेकिन दोनों ही शरीर के अंदर इतना विशाल और जटिल नेटवर्क बनाती हैं कि इनकी कुल लंबाई जानकर कोई भी हैरान रह जाए।

आधुनिक शरीर-क्रिया विज्ञान (Physiology) के शोध बताते हैं कि एक वयस्क इंसान के शरीर में रक्त वाहिकाओं (धमनियां, शिराएं और सूक्ष्म केशिकाएं) की कुल लंबाई शरीर के आकार, मांसपेशियों और सक्रियता के आधार पर लगभग 9,000 से 19,000 किलोमीटर के दायरे में मापी जाती है। वहीं, तंत्रिका तंत्र की बात करें, तो दिमाग के सफेद पदार्थ (White Matter) में मौजूद माइलिनयुक्त तंत्रिका तंतुओं (Myelinated Nerve Fibers) की लंबाई ही 1,50,000 से 1,80,000 किलोमीटर तक पहुंचती है। साथ ही, शरीर में लगभग 86 से 100 अरब न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं।