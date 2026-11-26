Rajasthan RPSC RAS 2026: कब जारी होगी आरपीएससी आरएएस प्री एग्जाम की सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड, सामने आई बड़ी अपडेट
Rajasthan RPSC RAS 2026: राजस्थान में राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए आरपीएससी आरएएस परीक्षा 2026 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है।
Rajasthan RPSC RAS 2026: राजस्थान में राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अब अपनी एग्जाम सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड की तारीक की घोषणा कर दी गई है। अभ्यर्थी RPSC के ऑफिशियल नोटिस को नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
सिटी स्लिप जारी होने के बाद उम्मीदवारों को पता चल सकेगा कि उनकी परीक्षा किस शहर में आयोजित की जाएगी। वहीं, एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा से संबंधित जरूरी निर्देशों की जानकारी दी जाएगी।
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कब जारी होगी RAS 2026 की एग्जाम सिटी स्लिप?
आरपीएससी आरएएस प्री परीक्षा की सिटी स्लिप जारी होने की तारीख को लेकर उम्मीदवारों के बीच काफी उत्सुकता है। आमतौर पर आयोग परीक्षा से कुछ दिन पहले अभ्यर्थियों को परीक्षा शहर की जानकारी उपलब्ध कराता है। हालांकि, सिटी स्लिप जारी करने की तारीख आयोग द्वारा साझा कर दी गई है। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, सिटी स्लिप 29 नवंबर और एडमिट कार्ड 3 दिसंबर को जारी किए जाएंगे।
RPSC RAS Admit Card 2026 कब होगा जारी?
आरपीएससी की ओर से आरएएस प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड परीक्षा से कुछ दिन पहले जारी किए जाने की संभावना रहती है। प्रवेश पत्र जारी होने के बाद अभ्यर्थी इसे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे।
एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा की तारीख, समय, परीक्षा केंद्र का पता और अन्य महत्वपूर्ण निर्देश दर्ज होंगे। परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ वैध फोटो पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य होगा।
RPSC RAS 2026: महत्वपूर्ण जानकारी
परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था : राजस्थान लोक सेवा आयोग
परीक्षा का नाम : RAS प्रारंभिक परीक्षा 2026
कुल पद : 607
राज्य सेवा के पद : 192
अधीनस्थ सेवा के पद : 415
प्री परीक्षा की तारीख : 6 दिसंबर 2026
परीक्षा का समय : दोपहर 12 से 3 बजे
एग्जाम सिटी स्लिप : 29 नवंबर 2026
एडमिट कार्ड : 3 दिसंबर 2026
आधिकारिक वेबसाइट : rpsc.rajasthan.gov.in
RPSC RAS City Slip और Admit Card कैसे डाउनलोड करें?
सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड जारी होने के बाद अभ्यर्थी नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके इन्हें डाउनलोड कर सकेंगे।
1. सबसे पहले आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in/?utm_source=chatgpt.com) पर जाएं।
2. होमपेज पर RAS Pre Exam 2026 के लिंक पर क्लिक करें।
3. एग्जाम सिटी या एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिंक को चुनें।
4. अपनी एप्लीकेशन आईडी और जन्मतिथि जैसी जरूरी जानकारी दर्ज करें।
5. स्क्रीन पर आपकी सिटी स्लिप या एडमिट कार्ड दिखाई देगा।
6. इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल लें।
अभ्यर्थी राजस्थान के [SSO पोर्टल](https://sso.rajasthan.gov.in) के माध्यम से भी अपनी परीक्षा संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
परीक्षा के दिन इन बातों का रखें ध्यान
आरएएस प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट और एक वैध फोटो पहचान पत्र साथ लेकर जाना होगा। इसके अलावा एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। परीक्षा केंद्र पर निर्धारित रिपोर्टिंग समय से पहले पहुंचें, क्योंकि गेट बंद होने के बाद प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
Executive - Editorial
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