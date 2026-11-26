UKSSSC SI Recruitment 2026: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने दिनांक 25 नवंबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर ग्रुप-सी के तहत विज्ञापन संख्या 85/UKSSSC/2026 के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर (सिविल पुलिस), सब इंस्पेक्टर (इंटेलीजेंस), प्लाटून कमांडर (पीएसी/आईआरबी), फायर स्टेशन सेक्शन ऑफिसर और सब एक्साइज इंस्पेक्टर के कुल 200 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 01 दिसंबर से शुरू होंगे, जिसकी अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2026 है। अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

UKSSSC SI Recruitment 2026 Notification PDF

यूकेएसएसएससी में सब इंस्पेक्टर पदों के लिए इच्छुक कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। नोटिफिकेशन में पद का नाम, ऑनलाइन आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां, चयन प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और आवेदन फीस सहित अन्य डिटेल्स दी गई है। अभ्यर्थी नीचे दिए गए लिंक से नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।