BSEB Free JEE NEET Coaching 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से इंजीनियरिंग (JEE) और मेडिकल (NEET) एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बिना फीस आवासीय कोचिंग और राज्य के 09 प्रमंडलों में बिना-फीस गैर-आवासीय कोचिंग में रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 28 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है।

एलिजिबल छात्रों के पास इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अब बेहद कम समय रह गया है, इसलिए सभी छात्र टाइम रहते ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से इस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं।

इस योजना की खासियत यह है कि इसमें देश के किसी भी बोर्ड के छात्र, जो साल 2027 बोर्ड एग्जाम में शामिल होंगे, वे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही, सेलेक्शन के बाद छात्रों को ग्यारहवीं कक्षा में बोर्ड द्वारा फ्री रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।