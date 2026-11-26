MP Board Exam 2026-27: एग्जाम नियमों में फिर बदलाव,10वीं-12वीं के 2 मार्क्स वाले क्वश्न में मिलेगा Internal Choice
MPBSE Revised Notification 2026: MPBSE ने शैक्षणिक सेशन 2026-27 की 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम के 02 मार्क्स के शॉर्ट क्वश्न-आंसर में पहले वर्षानुसार Internal Choice की सुविधा बहाल कर दी है। 25 नवंबर 2026 को जारी इस रिवाइज्ड नोटिस से छात्रों को एग्जाम की तैयारी में बड़ी राहत मिलेगी।
MP Board 10th, 12th Internal Choice Rule 2026-27: माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल (MPBSE) द्वारा शैक्षणिक सेशन 2026-27 के बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाले 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बोर्ड ने जारी एक नोटिस के अनुसार, अब 10वीं और 12वीं के क्वश्न पेपर में 02 मार्क्स के क्वश्न में भी इंटरनल चॉइज (Internal Choice) की सुविधा शुरू की जाएगी।
इससे पहले शैक्षणिक सेश 2026-27 की 9वीं से 12वीं तक के एग्जाम के क्वश्न पेपर में इंटरनल चॉइज के ऑप्शन के संबंध में 15 अक्टूबर 2026 को नोटिस जारी किया गया था। अब आयोग द्वारा उसी नोटिस को रिवाइज्ड करते हुए हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी एग्जाम के छात्रों के हित में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
MPBSE रिवाइज्ड नोटिस 2026-27: ऑफिशियल आदेश की प्रमुख बातें
कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल से 25/11/2026 को जारी रिवाइज्ड नोटिस में कुछ निम्नलिखित मुख्य निर्देश जारी किए गए हैं:
- नोटिस नंबर और संदर्भ: रिवाइज्ड नोटिस के माध्यम से पहले जारी नोटिस में आंशिक संशोधन किया गया है।
- किन कक्षाओं को मिलेगा लाभ: यह व्यवस्था केवल वर्तमान शैक्षणिक सेशन 2026-27 के लिए 10वीं और 12वीं के क्वश्न पेपर पर ही लागू होगी।
- 02 मार्क्स के क्वश्न में ऑप्शन बहाल: 10वीं और 12वीं के क्वश्न पेपर में 02 मार्क्स के क्वश्न में पिछले सालो की तरह ही Internal Choice की सुविधा दी जाएगी।
- अन्य निर्देश यथावत रहेंगे: 15 अक्टूबर 2026 को जारी नोटिस के अन्य टॉप समस्त निर्देश और निर्णय यथावत लागू रहेंगे।
- छात्रों व पालकों को अवगत कराने के निर्देश: मण्डल ने समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों, समन्वयक संस्थाओं और समस्त संस्था प्राचार्यों को निर्देशित किया है कि वे सभी विद्यार्थियों और पालकों को इस रिवाइज्ड जानकारी से अवगत कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें, साथ ही इसे वेबसाइट mpbse.nic.in पर अपलोड करने के लिए भी प्रेषित किया गया है।
MP Board 10th, 12th Internal Choice Rule 2026-27
कक्षा 10वीं एवं 12वीं के दो अंकों के प्रश्नों में मिलेगी आंतरिक विकल्प की सुविधा माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश ने किया आंशिक संशोधन @JansamparkMP @udaypratapmp #SchoolMP https://t.co/l6g1RSytXV— School Education Department, MP (@schooledump) November 26, 2026
छात्रों के लिए क्यों बेहद खास है यह फैसला?
बोर्ड एग्जाम में क्वश्न पेपर का पैटर्न छात्रों की तैयारी और आत्मविश्वास को सीधे प्रभावित करता है। 2 मार्क्स के क्वश्न में इंटरनल ऑप्शन मिलने से छात्रों को कई लेवलों पर लाभ होगा:
- एग्जाम में बेहतर स्कोर करने का मौका: अतिलघुउत्तरीय क्वश्न में ऑप्शन उपलब्ध होने पर छात्र उन क्वश्न को चुन सकेंगे, जिनकी अवधारणा या तथ्य उन्हें सबसे स्पष्ट रूप से याद हैं।
- तनाव और अनिश्चितता में कमी: एग्जाम के दौरान किसी एक कठिन या अप्रत्याशित क्वश्न के सामने आने पर दूसरा ऑप्शन मौजूद रहने से छात्रों का मानसिक दबाव कम होता है। साथ ही, समय प्रबंधन बेहतर रहता है।
- रिवीजन की रणनीति में स्पष्टता: सेशन के इस अहम राउंड में नियम स्पष्ट होने से 10वीं और 12वीं के छात्र अब बिना किसी भ्रम के पूरे सिलेब्स के महत्वपूर्ण पॉइन्ट को दोहरा सकेंगे।
Executive - Editorial
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A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.