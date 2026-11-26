MP Board 10th, 12th Internal Choice Rule 2026-27: माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल (MPBSE) द्वारा शैक्षणिक सेशन 2026-27 के बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाले 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बोर्ड ने जारी एक नोटिस के अनुसार, अब 10वीं और 12वीं के क्वश्न पेपर में 02 मार्क्स के क्वश्न में भी इंटरनल चॉइज (Internal Choice) की सुविधा शुरू की जाएगी।

इससे पहले शैक्षणिक सेश 2026-27 की 9वीं से 12वीं तक के एग्जाम के क्वश्न पेपर में इंटरनल चॉइज के ऑप्शन के संबंध में 15 अक्टूबर 2026 को नोटिस जारी किया गया था। अब आयोग द्वारा उसी नोटिस को रिवाइज्ड करते हुए हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी एग्जाम के छात्रों के हित में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

MPBSE रिवाइज्ड नोटिस 2026-27: ऑफिशियल आदेश की प्रमुख बातें

कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल से 25/11/2026 को जारी रिवाइज्ड नोटिस में कुछ निम्नलिखित मुख्य निर्देश जारी किए गए हैं: