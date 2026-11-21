राजस्थान लोक सेवा आयोग (RSSB), जयपुर ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर 21 नवंबर 2026 को राजस्थान सेट 12वीं लेवल की एग्जाम सिटी स्लिप 2026 जारी कर दी है। इसकी परीक्षा 1, 2 और 3 दिसंबर 2026 को दो शिफ्ट्स में सुबह 10.00 बजे से दोपहर 12.30 बजे और दोपहर 3.00 बजे से शाम 5.30 बजे तक आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड 26 नवंबर 2026 को जारी किया जाएगा। राजस्थान सेट के एग्जाम में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके परीक्षा की एग्जाम सिटी स्लिप 2026 डाउनलोड कर सकते हैं।

Rajasthan CET 12th Level City Slip 2026 Download Link

राजस्थान सेट 12th लेवल की एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक से भी सिटी स्लिप 2026 डाउनलोड कर सकते हैं और ट्रैवल करने की योजना बना सकते हैं। एग्जाम सिटी स्लिप में परीक्षा के शहर की जानकारी होती है।