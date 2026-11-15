SBI PO Interview Exam Date 2026: एसबीआई पीओ इंटरव्यू शेड्यूल जारी, 01 दिसंबर से होंगे शुरू
SBI PO Interview Exam Date 2026: एसबीआई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पीओ के इंटरव्यू की तिथि घोषित कर दी है। ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, इंटरव्यू 01 दिसंबर 2026 से शुरू होंगे। इंटरव्यू में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स जल्द साक्षात्कार कॉल लेटर डाउनलोड कर सकेंगे।
SBI PO Interview Exam Date 2026: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर दिनांक 14 नवंबर 2026 को एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) के इंटरव्यू की तिथि घोषित कर दी है। फेज-I की प्रारंभिक परीक्षा 01 अगस्त और 02 अगस्त 2026 को आयोजित की गई थी और रिजल्ट 28 अगस्त 2026 को जारी किया गया था। फेज-II का मुख्य एग्जाम 12 सितंबर 2026 को हुआ था और रिजल्ट 15 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया था। अब फेज-III यानी इंटरव्यू 01 दिसंबर से शुरू होंगे।
एसबीई पीओ रिक्रूटमेंट परीक्षा के माध्यम से विज्ञापन संख्या CRPD/PO/2026-27/09 के तहत कुल 1500 रिक्त पदों को भरना चाहता है। इन पदों के सलेक्शन में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू शामिल है। एसबीआई पीओ के इंटरव्यू में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स लिंक एक्टिव होने के बाद अपने लॉग इन क्रेंडेशियल्स का उपयोग करके इंटरव्यू कॉल लेटर डाउनलोड कर सकेंगे।
SBI PO Interview Admit Card 2026 Download Link
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर के इंटरव्यू का कॉल लेटर डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी नीचे दिए गए लिंक से भी कॉल लेटर डाउनलोड कर सकेंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि कॉल लेटर डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। गलती या त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
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एसबीआई पीओ इंटरव्यू कॉले लेटर 2026 डाउनलोड लिंक
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जल्द जारी
SBI PO 2026 - हाइलाइट्स
एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर पोस्ट के लिए इंटरव्यू कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए अपनी लॉग इन क्रेडेंशियल्स डिटेल्स पहले से तैयार रखें, ताकि टेक्निकल ग्लिच का सामना न करना पड़ें। बाकी हाइलाइट्स के लिए अभ्यर्थी नीचे दी गई टेबल को ध्यान से देख सकते हैं।
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भर्ती प्राधिकरण का नाम
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स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)
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विभाग का नाम
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केंद्रीय भर्ती एवं पदोन्नति विभाग
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पद का नाम
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प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO)
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विज्ञापन संख्या
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CRPD/PO/2026-27/09
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रिक्त पद
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1500
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परीक्षा की तिथि
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12 सितंबर 2026
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मुख्य एग्जाम रिजल्ट डेट
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15 अक्टूबर 2026
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इंटरव्यू
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01 दिसंबर 2026 से शुरू
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इंटरव्यू कॉल लेटर
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जल्द जारी
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ऑफिशियल वेबसाइट
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sbi.co.in
SBI PO Interview Call Letter 2026 डाउनलोड कैसे करें?
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ पद का इंटरव्यू कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।
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सबसे पहले एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं।
होम पेज पर “Recruitment of Probationary Officers (Advt. No. CRPD/PO/2026-27/09)” सेक्शन ओपन करें।
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SBI PO Interview Call Letter 2026 पर क्लिक करें।
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रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
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इंटरव्यू कॉल लेटर कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा।
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इंटरव्यू कॉल लेटर डाउनलोड कर लें।
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Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.