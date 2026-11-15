SBI PO Interview Exam Date 2026: एसबीआई पीओ इंटरव्यू शेड्यूल जारी, 01 दिसंबर से होंगे शुरू

SBI PO Interview Exam Date 2026: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर दिनांक 14 नवंबर 2026 को एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) के इंटरव्यू की तिथि घोषित कर दी है। फेज-I की प्रारंभिक परीक्षा 01 अगस्त और 02 अगस्त 2026 को आयोजित की गई थी और रिजल्ट 28 अगस्त 2026 को जारी किया गया था। फेज-II का मुख्य एग्जाम 12 सितंबर 2026 को हुआ था और रिजल्ट 15 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया था। अब फेज-III यानी इंटरव्यू 01 दिसंबर से शुरू होंगे।

एसबीई पीओ रिक्रूटमेंट परीक्षा के माध्यम से विज्ञापन संख्या CRPD/PO/2026-27/09 के तहत कुल 1500 रिक्त पदों को भरना चाहता है। इन पदों के सलेक्शन में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू शामिल है। एसबीआई पीओ के इंटरव्यू में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स लिंक एक्टिव होने के बाद अपने लॉग इन क्रेंडेशियल्स का उपयोग करके इंटरव्यू कॉल लेटर डाउनलोड कर सकेंगे।