UPSSSC Excise Constable Answer Key 2026: यूपी आबकारी कांस्टेबल संशोधित आंसर-की जारी, PDF डाउनलोड करें
UPSSSC Excise Constable Answer Key 2026: यूपी आबकारी कांस्टेबल की संशोधित आंसर-की आज 14 नवंबर को जारी की गई है। उम्मीदवार मास्टर सेट पीडीएफ नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
UPSSSC Excise Constable Answer Key 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) आबकारी कांस्टेबल की संशोधित आंसर-की जारी की है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से संशोधित उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों के लिए यह महत्वपूर्ण अपडेट है, क्योंकि संशोधित आंसर-की में अभ्यर्थियों द्वारा दर्ज कराई गई आपत्तियों की समीक्षा के बाद आवश्यक बदलाव किए गए हैं।
उम्मीदवार संशोधित उत्तर कुंजी की सहायता से अपने प्रश्नों के सही उत्तरों का मिलान कर सकते हैं और संभावित अंकों का अनुमान लगा सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से ही आंसर-की डाउनलोड करें।
UPSSSC Excise Constable Answer Key 2026 link
संशोधित आंसर-की UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई है। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए मास्टर सेट की पीडीएफ नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
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यूपीएसएसएससी आबकारी कांस्टेबल आंसर की 2026
यूपीएसएसएससी आबकारी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों के लिए संशोधित आंसर-की महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर उपलब्ध कराए जाते हैं। उम्मीदवार अपनी रिस्पॉन्स शीट और संशोधित उत्तर कुंजी का मिलान करके अपने संभावित स्कोर की गणना कर सकते हैं।
UPSSSC Excise Constable Revised Answer Key 2026 कैसे डाउनलोड करें?
यूपी आबकारी कांस्टेबल की संशोधित आंसर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं:
1. सबसे पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2. होमपेज पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन या आंसर-की सेक्शन पर क्लिक करें।
3. यहां UPSSSC Excise Constable Revised Answer Key 2026 के लिंक को खोजें।
4. संबंधित लिंक पर क्लिक करने के बाद आंसर-की स्क्रीन पर दिखाई देगी।
5. अब उम्मीदवार अपनी परीक्षा की शिफ्ट और प्रश्नपत्र के अनुसार उत्तरों का मिलान करें।
6. भविष्य के लिए संशोधित आंसर-की का PDF डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।
UP Excise Constable Revised Answer Key 2026: आंसर-की से संभावित अंकों की गणना करें?
उम्मीदवार संशोधित आंसर-की की मदद से अपने संभावित अंकों की गणना कर सकते हैं। इसके लिए सही और गलत उत्तरों की संख्या का मिलान करना होगा। अंक गणना करते समय भर्ती परीक्षा के निर्धारित मार्किंग स्कीम और नेगेटिव मार्किंग के नियमों का ध्यान रखना जरूरी है।
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