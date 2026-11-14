SBI Clerk Cutoff 2026 Prelims: एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स कैटेगरी वाइज ऑफिशियल कट-ऑफ जल्द, ऐसे करें डाउनलोड

SBI Clerk Prelims Cutoff 2026: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) द्वारा दिनांक 27 सितंबर और 28 सितंबर 2026 को देश के अलग-अलग निर्धारित एग्जाम सेंटर पर प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा कुल एक घंटे के लिए सीबीटी मोड में आयोजित की गई थी, जिसमें 100 प्रश्न 100 नंबर के थे और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी शामिल थी। एसबीआई इस रिक्रूटमेंट परीक्षा के माध्यम से जूनियर एसोसिएट्स (कस्टमर सपोर्ट और सेल्स) के कुल 9766 रिक्त पदों को भरना चाहता है। इन पदों के चयन में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, लोकल भाषा टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शामिल है। एसबीआई क्लर्क की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब कट-ऑफ लिस्ट का बेसब्री का इंतजार कर रहे हैं। कट-ऑफ लिस्ट सलेक्शन के अगले प्रोसेस अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों को दर्शाती है। कैंडिडेट्स पेपर के डिफिकल्टी लेवल, अभ्यर्थियों के प्रदर्शन और अन्य फैक्टर्स के आधार पर अनुमानित कैटेगरी वाइज कटऑफ देखने के लिए यह लेख पढ़ना चाहिए।

SBI Clerk Prelims Expected Cut Off 2026 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क परीक्षा की कटऑफ लिस्ट 2026 फिलहाल जारी नहीं की गई है। कट-ऑफ लिस्ट सलेक्शन के सभी प्रोसेस को ध्यान में रखने के बाद जारी की जाएगी। अनुमानित कट-ऑफ लिस्ट प्रश्न पत्र के डिफिकल्टी लेवल, परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या और ओवरऑल प्रदर्शन के आधार पर तैयार की गई है। उम्मीदवारों को याद रखना चाहिए कि अनुमानित कट-ऑफ लिस्ट को फाइनल सलेक्शन नहीं माना जाना चाहिए। SBI Clerk Cut Off Prelims Category Wise एसबीआई क्लर्क परीक्षा में शामिल होने वाले नीचे टेबल में रिजल्ट जारी होने से पहले कैटेगरी वाइज कट-ऑफ लिस्ट देख सकते हैं। यह अनुमानिट कट-ऑफ लिस्ट पिछले कई सालों के ट्रेंड्स को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। राज्य जनरल ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस तमिलनाडु - - - - - तेलंगाना - - - - - उत्तर प्रदेश - - - - - राजस्थान - - - - - पंजाब - - - - - ओडिशा - - - - - मध्य प्रदेश - - - - - कर्नाटक - - - - - झारखंड - - - - - हिमाचल प्रदेश - - - - - दिल्ली - - - - - चंडीगढ़ - - - - - बिहार - - - - - असम - - - - - पश्चिम बंगाल - - - - -