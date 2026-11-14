SBI Clerk Cutoff 2026 Prelims: एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स कैटेगरी वाइज ऑफिशियल कट-ऑफ जल्द, ऐसे करें डाउनलोड
SBI Clerk prelims Cutoff 2026: एसबीआई द्वारा दिनांक 27 सितंबर और 28 सितंबर 2026 को जूनियर एसोसिएट्स क्लर्क की प्रारंभिक परीक्षा देश के अलग-अलग निर्धारित एग्जाम सेंटर पर आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स नीचे लेख में अनुमानित कैटेगरी वाइज कट-ऑफ लिस्ट देख सकते हैं।
SBI Clerk Prelims Cutoff 2026: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) द्वारा दिनांक 27 सितंबर और 28 सितंबर 2026 को देश के अलग-अलग निर्धारित एग्जाम सेंटर पर प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा कुल एक घंटे के लिए सीबीटी मोड में आयोजित की गई थी, जिसमें 100 प्रश्न 100 नंबर के थे और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी शामिल थी। एसबीआई इस रिक्रूटमेंट परीक्षा के माध्यम से जूनियर एसोसिएट्स (कस्टमर सपोर्ट और सेल्स) के कुल 9766 रिक्त पदों को भरना चाहता है। इन पदों के चयन में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, लोकल भाषा टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शामिल है।
एसबीआई क्लर्क की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब कट-ऑफ लिस्ट का बेसब्री का इंतजार कर रहे हैं। कट-ऑफ लिस्ट सलेक्शन के अगले प्रोसेस अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों को दर्शाती है। कैंडिडेट्स पेपर के डिफिकल्टी लेवल, अभ्यर्थियों के प्रदर्शन और अन्य फैक्टर्स के आधार पर अनुमानित कैटेगरी वाइज कटऑफ देखने के लिए यह लेख पढ़ना चाहिए।
SBI Clerk Prelims Expected Cut Off 2026
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क परीक्षा की कटऑफ लिस्ट 2026 फिलहाल जारी नहीं की गई है। कट-ऑफ लिस्ट सलेक्शन के सभी प्रोसेस को ध्यान में रखने के बाद जारी की जाएगी। अनुमानित कट-ऑफ लिस्ट प्रश्न पत्र के डिफिकल्टी लेवल, परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या और ओवरऑल प्रदर्शन के आधार पर तैयार की गई है। उम्मीदवारों को याद रखना चाहिए कि अनुमानित कट-ऑफ लिस्ट को फाइनल सलेक्शन नहीं माना जाना चाहिए।
SBI Clerk Cut Off Prelims Category Wise
एसबीआई क्लर्क परीक्षा में शामिल होने वाले नीचे टेबल में रिजल्ट जारी होने से पहले कैटेगरी वाइज कट-ऑफ लिस्ट देख सकते हैं। यह अनुमानिट कट-ऑफ लिस्ट पिछले कई सालों के ट्रेंड्स को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।
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राज्य
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जनरल
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ओबीसी
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एससी
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एसटी
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ईडब्ल्यूएस
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तमिलनाडु
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तेलंगाना
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उत्तर प्रदेश
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राजस्थान
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पंजाब
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ओडिशा
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मध्य प्रदेश
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कर्नाटक
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झारखंड
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हिमाचल प्रदेश
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दिल्ली
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बिहार
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पश्चिम बंगाल
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SBI Clerk Prelims Cut Off 2026 को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स
एसबीआई क्लर्क की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट और कट-ऑफ जल्द जार की जाएगी। एसबीआई क्लर्क कट-ऑफ कई फैक्टर्स के आधार पर निर्धारित की जाती है। नीचे कुछ फैक्टर्स के बारे में विस्तार से बताया गया है।
परीक्षा का डिफिकल्टी लेवल - एसबीआई क्लर्क परीक्षा कट-ऑफ लिस्ट परीक्षा के डिफिकल्टी लेवल पर निर्भर करती है। प्रश्न पत्र जितना कठिन होगा, कट-ऑफ उतनी ही कम होगी, और प्रश्न पत्र जितना आसान होगा, कट-ऑफ उतनी ही ज्यादा होगी।
परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या - अगर परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या अधिक होती है, तो इसका मतलब होगा कि कट-ऑफ उतनी ही ज्यादा होगी और उम्मीदवारों की संख्या कम होने से कट-ऑफ भी कम होगी।
रिक्तियों की संख्या - रिक्तियों की संख्या हमेशा कट-ऑफ लिस्ट को प्रभावित करती है। रिक्तियों की संख्या कम होने से कट-ऑफ हाई जाती है और रिक्तियों की संख्या ज्यादा होने से कट-ऑफ कम हो जाती है।
उम्मीदवारों का एग्जाम में प्रदर्शन - उम्मीदवारों का ओवरऑल प्रदर्शन भी कट-ऑफ अंकों को प्रभावित करता है। यदि बड़ी संख्या में उम्मीदवार परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो कट-ऑफ अंक भी अधिक होंगे।
ये भी पढ़ें: SBI Clerk Prelims Cutoff 2026 at sbi.co.in: Check State-wise Cut-off Marks, Download PDF
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.