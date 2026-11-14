RRB NTPC UG Vacancy 2026: आवेदन की तारीख आगे बढ़ी, 15 नवंबर तक करें ऑनलाइन अप्लाई
RRB NTPC UG Vacancy 2026: आरआरबी ने रेलवे एनटीपीसी यूजी आवेदन की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है। इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से 15 नवंबर तक आवेदन पूरा कर सकते हैं।
RRB NTPC UG Vacancy 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने RRB NTPC अंडरग्रेजुएट वैकेंसी की अंतिम तिथि 15 नवंबर तक आगे बढ़ा दी है। आरआरबी ने 14 अक्टूबर को ऑफिशियल वेबसाइट rrb.indianrailways.gov.in पर नोटिफिकेशन जारी किया। विज्ञापन संख्या CEN 07/2026 के तहत लेवल 2 और लेवल 3 पोस्ट के लिए कुल 1688 पदों को भरा जा रहा है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर लास्ट डेट से पहले एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं।
RRB NTPC UG Apply Online 2026 Last Date Extended
RRB NTPC अंडरग्रेजुएट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर 2026 (रात 11:59 बजे) कर दी गई है। NTPC अंडरग्रेजुएट (CEN 07/2026) पोस्ट के लिए उम्मीदवार अब 13 नवंबर तक आवेदन कर सकते है। उम्मीदवारों को डेडलाइन से पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरने की सलाह दी जाती है। साथ ही, RRB NTPC UG एप्लीकेशन फॉर्म फीस भरने की डेडलाइन 15 नवंबर 2026 तय की गई है।
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आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट भर्ती 2026 लिंक
RRB NTPC UG Vacancy 2026 Highlights
लेवल 2 और लेवल 3 के तहत अलग-अलग UG लेवल पोस्ट (कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन्स क्लर्क) के लिए कुल 1,688 वैकेंसी की घोषणा की गई है। नीचे दिए टेबल में जरूरी डिटेल्स चेक करें।
|
परीक्षा का नाम
|
आरआरबी एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट 2026-27
|
संचालन निकाय
|
रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB)
|
सीईएन सं.
|
सीईएन 07/2026
|
पदों
|
वाणिज्यिक सह टिकट क्लर्क, लेखा क्लर्क सह टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क
|
कुल रिक्तियां
|
1688
|
शैक्षणिक योग्यता
|
12वीं पास
|
आवेदन मोड
|
ऑनलाइन
|
आवेदन शुरू होने की तारीख
|
15 अक्टूबर
|
आवेदन करने की अंतिम तिथि
|
15 नवंबर 2026 (23:59 बजे)
|
वेबसाइट
|
rrb.indianrailways.gov.in
How to Apply For RRB NTPC UG Recruitment 2026?
आरआरबी एनटीपीसी यूजी भर्ती 2026 के लिए उम्मीदवार नीचे दिए सिंपल स्टेप से आवेदन कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल RRB वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2 अब RRB NTPC अप्लाई ऑनलाइन लिंक ढूंढें और उस पर क्लिक करें।
स्टेप 3 न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करें।
स्टेप 4 बेसिक डिटेल्स डालें और रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करें।
स्टेप 5 इसके बाद लॉग इन करने के लिए अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करें।
स्टेप 6 साथ ही, रेलवे NTPC एप्लीकेशन फॉर्म को सही डिटेल्स के साथ भरें।
स्टेप 7 अब अपनी फोटो, सिग्नेचर और कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करें। इसके बाद फॉर्म सबमिट करें और एक कॉपी डाउनलोड या प्रिंट कर लें।
स्टेप 8 एप्लीकेशन फीस पे करें और प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
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Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.