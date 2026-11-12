RRB Group D Result 2026 Out: आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट जारी, स्कोरकार्ड PDF डाउनलोड करें
RRB Group D Result 2026 Out: आरआरबी ने ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का परिणाम 2026 आज 12 नवंबर को जारी कर दिया है। जोन वाइज स्कोरकार्ड नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें।
RRB Group D Result 2026 Out: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने 12 नवंबर 2026 को ऑफिशियल वेबसाइट rrb.indianrailways.gov.in पर RRB ग्रुप D रिजल्ट 2026 जारी किया है। रिजल्ट PDF फॉर्मेट में जारी किया गया है। उम्मीदवार जोन वाइज कट ऑफ मार्क्स और स्कोरकार्ड लिंक लेख में दिए लिंक से डाउनलोज कर सकते हैं। RRB ग्रुप D स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा।
RRB Group D Result 2026 Out: रिजल्ट जारी
जो कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में शामिल हुए थे, वे रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे और अपना क्वालिफिकेशन स्टेटस चेक कर सकेंगे। जो CBT क्वालिफाई करेंगे, उन्हें अगले राउंड यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) के लिए बुलाया जाएगा।
RRB Group D Result 2026 Download link
उम्मीदवार जोन वाइज रिजल्ट 2026 पीडीएफ नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं:
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आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट 2026 पीडीएफ जोन वाइज
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आरआरबी जोन
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मेरिट लिस्ट पीडीएफ
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आरआरबी अहमदाबाद
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लिंक
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आरआरबी अजमेर
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लिंक
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आरआरबी इलाहाबाद
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लिंक
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आरआरबी बैंगलोर
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लिंक
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आरआरबी भोपाल
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आरआरबी भुवनेश्वर
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लिंक
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आरआरबी बिलासपुर
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लिंक
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आरआरबी चंडीगढ़
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लिंक
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आरआरबी चेन्नई
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लिंक
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आरआरबी गोरखपुर
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आरआरबी गुवाहाटी
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लिंक
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आरआरबी कोलकाता
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लिंक
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आरआरबी मुंबई
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लिंक
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आरआरबी पटना
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आरआरबी रांची
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लिंक
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आरआरबी सिकंदराबाद
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लिंक
RRB Group D Result 2026 ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें?
आरआरबी ग्रुप डी जोन वाइज डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए सिंपल स्टेप फॉलो कर सकते हैं:
स्टेप 1: ऑफिशियल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) rrb.indianrailways.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2: होमपेज पर, “ आरआरबी ग्रुप डी सीईएन 09/2025 लेवल 1 परिणाम / स्कोरकार्ड लिंक और कट ऑफ मार्क्स ” के लिए लिंक ढूंढें ।
स्टेप 3: रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।
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स्टेप 4: रिजल्ट PDF खुल जाएगा इसे डाउनलोड करें।
स्टेप 5: अपना रिजल्ट देखने के लिए Ctrl + F दबाएं और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें।
स्टेप 6: अपना ग्रुप D स्कोरकार्ड चेक करने के लिए, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि का इस्तेमाल करके लॉग इन करें।
स्टेप 7: भविष्य में इस्तेमाल के लिए अपना रिजल्ट डाउनलोड या प्रिंट कर लें।
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Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.