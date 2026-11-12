UP Havaldar Instructor City Slip 2026: यूपी हवलदार प्रशिक्षक सिटी स्लिप upsssc.gov.in जारी, डायरेक्ट डाउनलोड लिंक
UP Havaldar Instructor City Slip 2026: यूपीएसएसएससी ने उत्तर प्रदेश हवलदार प्रशिक्षक की सिटी स्लिप upsssc.gov.in जारी की है। मुख्य परीक्षा का आयोजन 22 नवंबर, 2026 को होने जा रहा है। उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।
UP Havaldar Instructor City Slip 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने हवलदार प्रशिक्षक की सिटी स्लिप जारी कर दी है। आयोग ने आज 12 नवंबर को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर एग्जाम सिटी डिटेल्स जारी करी हैं। विज्ञापन संख्या-11-परीक्षा/2026 के तहत मुख्य परीक्षा का आयोजन 22 नवंबर को किया जाएगा। परीक्षा दोपहल 3 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। संबंधित भर्ती अभियान का उद्देश्य राज्य में कुल 209 हवलदार प्रशिक्षक के पदों को भरना है।
शॉर्टलिस्ट हुए उम्मीदवार अपने परीक्षा जनपदों की जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। सिटी स्लिप डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक आगे लेख में उपलब्ध करा दिया गया है।
UPSSSC Havaldar Instructor City Slip 2026: सिटी स्लिप
यूपीएसएसएससी हवलदार प्रशिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के लिए सिटी स्लिप आज 12 नवंबर को जारी की गई है। जो उम्मीदवार 22 नवंबर की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे अपनी परीक्षा जनपद की डिटेल्स चेक कर सकते हैं।
UPSSSC Havaldar Instructor City Slip 2026 link
हवलदार प्रशिक्षक सिटी स्लिप 2026 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों लॉगिन क्रेडेंशियल Registration no और Date of Birth दर्ज करना होगा।
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हवलदार प्रशिक्षक सिटी स्लिप 2026
UPSSSC Havaldar Instructor City Slip 2026: हाइलाइट्स
यूपी हवलदार प्रशिक्षक सिटी स्लिप 2026 यूपीएसएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जारी की गई है। उम्मीदवार नीचे दिए टेबल में अन्य डिटेल्स चेक कर सकते हैं:
|
भर्ती प्राधिकरण
|
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC)
|
पद का नाम
|
यूपी हवलदार प्रशिक्षक
|
विज्ञापन संख्या
|
11 परीक्षा 2026
|
पदों की संख्या
|
209
|
एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख
|
12 नवंबर, 2026 (जारी)
|
मुख्य परीक्षा तिथि
|
22 नवंबर, 2026
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
upsssc.gov.in
UPSSSC Havaldar Instructor City Slip 2026 ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें?
यूपी हवलदार प्रशिक्षक सिटी स्लिप 2026 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए सिंपल स्टेप को फॉलो कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले UPSSSC ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, विज्ञापन संख्या 11 परीक्षा 2026 पर क्लिक करें।
स्टेप 3 अब UPSSSC Havaldar Instructor City Slip 2026 लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 4 अपनी लॉगिन डिटेल्स जैसे Registration no और D.O.B दर्ज करें।
स्टेप 5 मांगी गई डिटेल्स सबमिट कर सिटी स्लिप डाउनलोड करें।
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Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
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