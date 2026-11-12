UPSSSC Cane Supervisor Admit Card 2026: गन्ना पर्यवेक्षक मुख्य एग्जाम 2026 का एडमिट कार्ड जल्द, upsssc.gov.in पाएं लेटेस्ट न्यूज

UPSSSC Ganna Paryavekshak Main Exam 2026: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने एक बेहद महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। आयोग के विज्ञापन संख्या-13-परीक्षा/2026 के अंदर गन्ना अधिष्ठान एवं चीनी अधिष्ठान के नियंत्रणाधीन गन्ना पर्यवेक्षक (Sugarcane Supervisor) के कुल 1,182 खाली पोस्ट पर सेलेक्शन के लिए मुख्य एग्जाम आयोजित किया जा रहा है।

जो छात्र प्रारंभिक अर्हता एग्जाम (PET-2025) के आधार पर मुख्य एग्जाम के लिए शार्टलिस्ट किए गए हैं, उन्हें अब एग्जाम में बैठने से पहले आयोग द्वारा निर्धारित किए गए ऑनलाइन फीस को जमा करना होगा।

UPSSSC Cane Supervisor 2026: मुख्य डिटेल्स

गन्ना पर्यवेक्षक मुख्य एग्जाम और फीस भुगतान से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट डेट्स और नंबर के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को चेक करें।