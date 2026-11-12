बीएसएफ कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन एग्जाम की डेट्स जारी, जानें कब लाइव होगा Admit Card

BSF Constable Tradesman Exam Schedule 2026: Border Security Force - बीएसएफ निदेशालय ने कॉन्स्टेबल (ट्रेड्समैन) भर्ती के फेज-2 यानी कंप्यूटर आधारित लिखित एग्जाम (CBT) की डेट्स और ई-एडमिट कार्ड जारी होने की डेट्स से जुड़ा एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है।

ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, पहले राउंड (PET/PST) में पास हुए छात्र कुल 1,81,143 छात्र जिनमें 1,76,361 पुरुष और 4,782 महिला छात्र शामिल हैं, अब ये सभी छात्र लिखित एग्जाम में शामिल होने के लिए एलिजिबल हैं। इन सभी योग्य छात्रों के लिए लिखित एग्जाम 2 दिसंबर 2026 को आयोजित किया जा रहा है। साथ ही, नोटिस में दी गई डेट्स के अनुसार ई-एडमिट कार्ड भी 17 नवंबर 2026 से ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

BSF Constable Tradesman Exam 2026 से जुड़ी मुख्य डिटेल्स

बीएसएफ कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन लिखित एग्जाम और एडमिट कार्ड से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट डेट्स और नंबर के बारे में जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।