RPSC PO Admit Card 2026: राजस्थान प्रोटेक्शन ऑफिसर का एडमिट कार्ड rpsc.rajasthan.gov.in जारी, हॉल टिकट PDF डाउनलोड करें
RPSC PO Admit Card 2026: राजस्थान प्रोटेक्शन ऑफिसर का एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। परीक्षा का आयोजन 15 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवार हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।
RPSC PO Admit Card 2026: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने प्रोटेक्शन ऑफिसर (PO) का एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी किया है। परीक्षा 15 नवंबर को दो-दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान के तहत प्रोटेक्शन ऑफिसर के पदों को भरा जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपना हॉल टिकट पीडीएफ लेख में दिए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
RPSC PO Admit Card 2026: एडमिट कार्ड लिंक
आरपीएससी पीओ परीक्षा में बैठने के लिए एडमिट कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जिसके बिना किसी भी उम्मीदवार परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना Application no, Date of Birth और CAPTCHA दर्ज करना होगा।
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आरपीएससी पीओ 2026 एडमिट कार्ड
Rajasthan Protection Officer Admit Card 2026: हाइलाइट्स
आरपीएससी ने पीओ एडमिट कार्ड 12 नवंबर, 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी किया है। नीचे दिए टेबल में उम्मीदवार अन्य डिटेल्स देख सकते हैं:
|
भर्ती प्राधिकरण
|
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)
|
पोस्ट
|
प्रोटेक्शन ऑफिसर (PO)
|
विभाग
|
महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान
|
आरपीएससी पीओ एग्जाम
|
15 नवंबर, 2026
|
एडमिट कार्ड
|
12 नवंबर, 2026 (जारी)
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
rpsc.rajasthan.gov.in
RPSC PO Admit Card 2026: एडमिट कार्ड में उल्लेखित डिटेल्स
उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड 2026 में निम्नलिखित डिटेल्स शामिल हैं। हॉल टिकट डाउनलोड करने से पहले सभी डिटेल्स को ध्यान से चेक करने की सलाह दी जाती है:
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उम्मीदवार का नाम
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आवेदन संख्या या रोल नंबर
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परीक्षा का नाम
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परीक्षा तिथि
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पेपर I और पेपर II का समय
-
रिपोर्टिंग समय
-
परीक्षा केंद्र का नाम और पता
-
उम्मीदवार का फोटो
-
महत्वपूर्ण परीक्षा निर्देश
RPSC PO Admit Card 2026 ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें?
राजस्थान प्रोटेक्शन ऑफिसर का एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप फॉलो कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, RPSC PO Admit Card 2026 लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3 अब अपना लॉगिन क्रेडेंशियल Application no, Date of Birth और CAPTCHA दर्ज करें।
स्टेप 4 लॉगिन करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 5 भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
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Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.