DSSSB MTS Recruitment 2026: दिल्ली में मल्टी टास्किंग स्टाफ के 1075 पदों के लिए आवेदन आज से शुरू, 11 दिसंबर तक है मौका
DSSSB MTS Recruitment 2026: डीएसएसएसबी ने 06 नवंबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एमटीएस के कुल 1075 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार 12 नवंबर 2026 से 11 दिसंबर 2026 के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
DSSSB MTS Recruitment 2026: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने दिनांक 06 नवंबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर विज्ञापन संख्या 06/2026 के तहत मल्टी टांस्किंग स्टाफ (MTS) के कुल 1075 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 12 नवंबर 2026 से शुरू हो चुके हैं, जिसकी अंतिम तिथि 11 दिसंबर 2026 है। अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। डीएसएसएसबी में 1031 पदों के लिए अभ्यर्थियों के पास 10वीं पास होने का सर्टिफकेट होना चाहिए।
DSSSB MTS Recruitment 2026 Apply Online
डीएसएसएसबी में एमटीएस के 1075 पदों के लिए इच्छुक कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। नोटिफिकेशन में पद का नाम, ऑनलाइन आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां, चयन प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और आवेदन फीस सहित अन्य डिटेल्स दी गई है। आप नीचे दिए गए लिंक से पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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डीएसएसएसबी एमटीएस 2026 ऑनलाइन आवेदन लिंक
DSSSB MTS Recruitment 2026 Notification PDF - हाइलाइट्स
दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में मल्टी टास्किंग स्टाफ, एमटीएस आया (महिला) और एमटीएस जनरल ड्यूटी के पदों पर भर्ती पोस्ट कोड संख्या 810/26 के तहत की जाएगी। इन पदों के चयने के लिए उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन की PDF देखने की सलाह दी जाती है। भर्ती की बाकी डिटेल्स नीचे टेबल में दी गई है।
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विवरण
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जानकारी
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भर्ती प्राधिकरण का नाम
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दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB)
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पद का नाम
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मल्टी टास्किंग स्टाफ, एमटीएस आया (महिला) और एमटीएस जनरल ड्यूटी
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रिक्त पदों की संख्या
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1075
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विज्ञापन संख्या
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06/2026
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पोस्ट कोड
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810/26
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नोटिफिकेशन
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ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि
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12 नवंबर 2026
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ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि
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11 दिसंबर 2026
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ऑफिशियव वेबसाइट
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dsssb.delhi.gov.in
DSSSB MTS Vacancy 2026 in Hindi Eligibility Criteria
सुप्रीम कोर्ट में पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को पात्रता मानदंड पूरा करना अनिवार्य है। पदों के लिए अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होने का सर्टिफेकेट होना चाहिए। इसके लिए आयु सीमा 18 से 27 वर्ष के बीच रखी गई है। आयु में छूट सरकारी नियमों के तहत दी जाएगी।
DSSSB MTS Recruitment 2026 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
डीएसएसएसबी एमटीएस 2026 130 पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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सबसे पहले डीएसएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाएं।
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होम पेज पर Careers पर क्लिक करें।
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DSSSB MTS Recruitment 2026 पर क्लिक करें।
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Click here to Apply Online पर क्लिक करें।
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आवेदन फॉर्म भरें।
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एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स सहित फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें।
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आवेदन फीस भरें।
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ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में दी गई डिटेल्स को चेक करें।
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सबमिट पर क्लिक करें।
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ऑनलाइन आवेदन का एक प्रिंट भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रख लें।
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.