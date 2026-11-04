Bank of Baroda Recruitment 2026: बैंक ऑफ बड़ौदा के 837 पदों पर नोटिफिकेशन जारी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू
Bank of Baroda Recruitment 2026: बैंक ऑफ बड़ौदा ने विभिन्न पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से कर सकते हैं।
Bank of Baroda Recruitment 2026: बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज के तहत कुल 837 उम्मीदवारों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के जरिए ग्रुप हेड, हेड इन्वेस्टमेंट, टेरिटरी हेड, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मैनेजर और सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर जैसे पद शामिल हैं।
इच्छुक व योग्य उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन 4 नवंबर से शुरू हो गए हैं। पेमेंट करने और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 24 नवंबर तय की गई है।
Bank of Baroda Notification 2026 PDF
बैंक ऑफ बड़ौदा भर्ती 2026 के लिए इच्छुक उम्मीदवार 4 नवंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता सहित अन्य डिटेल्स नोटिफिकेशन में दी गई है। उम्मीदवार नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
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बैंक ऑफ बड़ौदा नोटिफिकेशन 2026
Bank of Baroda Recruitment 2026 Highlights
उम्मीदवारों के लिए चयन प्रक्रिया पर्सनल इंटरव्यू या साइकोमेट्रिक टेस्ट या ऑनलाइन टेस्ट शामिल है। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन से जुड़ी अन्य डिटेल्स नीचे दिए टेबल में देख सकते हैं:
संगठन - बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB)
डिपार्टमेंट - वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज
पोस्ट का नाम - ग्रुप हेड, हेड इन्वेस्टमेंट, टेरिटरी हेड, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मैनेजर और सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर आदि।
रिक्त पद - 837
रजिस्ट्रेशन प्रोसेस - 4 नवंबर से 24 नवंबर, 2026
सिलेक्शन प्रोसेस - शॉर्टिलिस्टिंग, इंटरव्यू, या साइकोमेट्रिक टेस्ट या ऑनलाइन टेस्ट
ऑफिशियल वेबसाइट - bankofbaroda.in
Bank of Baroda Recruitment 2026: रजिस्ट्रेशन फॉर्म
वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए ऑनलाइन आवेदन 4 नवंबर से शुरू हो गए हैं। जिसकी अंतिम तिथि 24 नवंबर तक समाप्त हो जाएगी। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
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बैंक ऑफ बड़ौदा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2026
How to Apply for Bank of Baroda Recruitment 2026?
उम्मीदवार नीचे दिए सिंपल स्टेप के जरिए अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर Career Section पर जाएं।
स्टेप 3 नोटिफिकेशन Bank of Baroda Recruitment 2026 पर क्लिक करें।
स्टेप 4 एप्लीकेशन लिंक और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर क्लिक करें।
स्टेप 5 पर्सनल, एजुकेशनल और प्रोफेशनल डिटेल्स दर्ज करें।
स्टेप 6 जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और ऑनलाइन पेमेंट करें।
स्टेप 7 फॉर्म सबमिट कर प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
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Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.