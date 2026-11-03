CAT 2026: आईआईएम कैट एग्जाम का एडमिट कार्ड कुछ ही देर में होगा जारी? iimcat.ac.in से देखें Latest Update

iimcat ac in, CAT 2026 Admit Card: देश के प्रतिष्ठित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIMs) और टॉप बी-स्कूलों में एमबीबीएस/पीजीडीएम (MBA/PGDM) कोर्सेस में एडमिशन लेने वाले लाखों छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट जारी की जा रही है। CAT 2026 Exam में शामिल होने वाले छात्रों के लिए एडमिट कार्ड 4 नवंबर 2026 को जारी किया जा सकता है। IIMs की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार आज कभी भी Admit Card 2026 को लाइव कर दिया जाएगा।

एडमिट कार्ड जारी होने के बाद सभी रजिस्टर्ड छात्रों को ऑफिशियल पोर्टल iimcat.ac.in पर लॉगिन करके अपने-अपने रजिस्ट्रेशन नंबर की सहायता से इसे डाउनलोड करना होगा। एग्जाम में शामिल होने वाले छात्रों के लिए एडमिट कार्ड एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके माध्यम से छात्रों को सेंटर का पता, निर्धारित स्लॉट और एग्जाम टाइमिंग की भी जानकारी हासिल होती है।