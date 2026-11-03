Diwali-Chhath Trains & Fares 2026: दीवाली-छठ पर बिहार जाने का सफर हुआ तीन गुना महंगा, फ्लाइट-ट्रेन का किराया ₹21,000 के पार

Festival Special Trains & Fares 2026: भारत के सबसे बड़े त्योहारों जैसे दीपावली और छठ पूजा आदि के लिए हर कोई अपने घर और परिवारों के पास रहना चाहता है। लेकिन, इस खुशी के माहौल में घर जाने का सफर लोगों की जेब पर इस बार काफी भारी पड़ रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बिहार (पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर आदि) जाने वाले लोगो के लिए ट्रेन से लेकर फ्लाइट तक का सफर बेहद महंगा और संघर्ष से भरा हो गया है। स्थिति यह है कि मांग अचानक बढ़ने के कारण फ्लाइट और प्राइवेट एसी बसों के किराए में तीन से चार गुना तक की भारी बढ़ोतरी हो गई है। मुख्य रास्तो पर किराया 21,000 रुपय से भी पार जा चुका है, जिससे आम नौकरी करने वाले लोग और छात्रों को आर्थिक खर्चो का संघर्ष करना पड़ रहा है। Festival Travel Crisis 2026: मुख्य किराए से जुड़ी डिटेल्स दीपावली और छठ पूजा जैसे त्योहारो पर सभी लोग अपने घर के लिए रवाना होने लगते है। साथ ही, वे फ्लाइट, ट्रेन और बसों का इस्तेमाल करते है। परंतु, अब इस सभी वाहनों के किराए में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है, इससे जुड़ी सभी डिटेल्स के बारे में जानने के लिए यहां नीचे दी गई टेबल को भी देखें।

यात्रा मार्ग सामान्य दिनों का औसत किराया दीवाली/छठ पर बढ़ा हुआ किराया वर्तमान स्थिति दिल्ली से पटना / दरभंगा (Flight) 4,500 – 6,000 18,000 से 22,000 से लगभग सभी उड़ानें फुल या बहुत महंगी मुंबई से पटना / दानापुर (Flight) 6,000 – 8,000 21,000 के पार टिकट्स की भारी किल्लत दिल्ली से बिहार (AC Bus / Volvo) 1,500 – 2,500 5,000 से 8,000 भारी डिमांड, सीटें उपलब्ध नहीं ट्रेनों की स्थिति (Sleeper/3AC) नियमित किराया वेटिंग लिस्ट 200 के पार नो-रूम की स्थिति दीपावली पर घर लौटने वालों की भीड़ का असर अब फ्लाइट किरायों पर भी दिखने लगा है। दिल्ली, मुंबई और बंगलूरू से लखनऊ आने वाली सभी फ्लाइट की टिकट महंगी हो गई हैं। सात नवंबर को अलग-अलग एयरलाइंस की सीधी उड़ानों का किराया लोगो की जेब पर भारी पड़ सकता है। सबसे अधिक किराया बंगलूरू से लखनऊ आने वाली उड़ानों का है। यहां एयर इंडिया एक्सप्रेस का टिकट 24,699 रुपये तक पहुंच गया है।

दिल्ली से लखनऊ आने का किराया 14 हजार तक दिल्ली से लखनऊ आने के लिए इंडिगो की सीधी उड़ान का किराया 9786 रुपये पहुंच गया है। वहीं, एयर इंडिया का टिकट 10,274 रुपये और एयर इंडिया एक्सप्रेस का किराया 14,113 रुपये हो गया है। मुंबई से आने के लिए 15 हजार से भी ज्यादा किराया दिवाली और छठ-पूजा पर मुंबई से लखनऊ आने वाली सभी फ्लाइट्स का किराया काफी बढ़ गया है। इंडिगो की सीधी उड़ान का टिकट 14,251 रुपये, एयर इंडिया का 15,207 रुपये और एयर इंडिया एक्सप्रेस का 17,880 रुपये पहुंच गया है। वहीं, अकासा एयर की उड़ान का किराया 18,436 रुपये तक पहुंच गया है। बंगलूरू से सबसे महंगा हवाई सफर दिवाली और छठ-पूजा पर बंगलूरू से लखनऊ आने वाले सभी लोगो के लिए किराया दोगुना चुकाना पड़ रहा है। अकासा एयर की उड़ान का टिकट 18,379 रुपये के साथ-साथ इंडिगो का 19,599 रुपये और एयर इंडिया एक्सप्रेस का किराया 24,699 रुपये तक पहुंच गया है। ट्रेनों में लंबी वेटिंग और कन्फर्म टिकट के लिए मारामारी