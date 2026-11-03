UPSSSC JE Recruitment 2026: यूपी जूनियर इंजीनियर भर्ती नोटिफिकेशन जारी, ऑनलाइन आवेदन करें
UPSSSC JE Recruitment 2026: यूपी जूनियर इंजीनियर भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के तहत विभिन्न पदों पर 1156 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से आवेदन कर सकते हैं।
UPSSSC JE Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने जूनियर इंजीनियर भर्ती 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। विज्ञापन संख्या 24 परीक्षा 2026 के तहत विभिन्न विभागों के अंतर्गत 1156 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। UPSSSC की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन 12 अक्टूबर को जारी किया गया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 3 नवंबर से शुरू किए जा रहे हैं।
इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 25 नवंबर तक आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले उम्मीदवारों के लिए फॉर्म में करेक्शन की अंतिम तिथि 2 दिसंबर, 2026 तय की गई है।
UPSSSC JE Recruitment 2026 Notification PDF
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC), लखनऊ ने जूनियर इंजीनियर (यांत्रिक/मैकेनिकल) और इसके समकक्ष कुल 1156 पदों पर भर्ती के लिए योग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। यह भर्ती विज्ञापन संख्या-24-परीक्षा/2026 के तहत की जा रही है। आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता सहित अन्य डिटेल्स उम्मीदवार नीचे दिए नोटिफिकेशन में देख सकते हैं।
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यूपी जूनियर इंजीनियर भर्ती 2026
UPSSSC JE Recruitment 2026: हाइलाइट्स
यूपी जूनियर इंजीनियर भर्ती 2026 नोटिफिकेशन 12 अक्टूबर को जारी किया गया था। आयोग की ओर से आवेदन प्रक्रिया 3 नवंबर से शुरू की जा रही है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार अन्य हाइलाइट्स के लिए नीचे दिए टेबल को देख सकते हैं:
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भर्ती प्राधिकरण
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उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC)
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पद का नाम
|
जूनियर इंजीनियर (यांत्रिक/मैकेनिकल)
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विज्ञापन संख्या
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24-परीक्षा/2026
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नोटिफिकेशन
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12 अक्टूबर, 2026
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रजिस्ट्रेशन
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3 नवंबर से 25 नवंबर, 2026
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ऑफिशियल वेबसाइट
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upsssc.gov.in
UPSSSC JE Application Form 2026
इस भर्ती के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसलिए, उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।
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यूपी जेई ऑनलाइन फॉर्म 2026
UPSSSC JE Education Qualification
उम्मीदवार पदों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता नीचे दिए टेबल में देख सकते हैं:
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पोस्ट का नाम
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शैक्षणिक योग्यता
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तकनीकी सहायक
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अनुदेशक मशीन
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सहायक भंडारपाल
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मैकेनिक
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अवर अभियंता
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सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी
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अवर अभियंता
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आयु सीमा
न्यूनतम - 18 वर्ष (पदों के अनुसार)
अधिकतम 40 वर्ष
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Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.