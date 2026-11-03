HPRCA PGT Teacher Recruitment 2026: हिमाचल प्रदेश पीजीटी टीचर के 2423 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, ऐसे कर सकेंगे Apply

HPRCA Teacher Recruitment 2026: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (HPRCA) ने दिनांक 02 नवंबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर हिमाचल प्रदेश के पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (PGT) के कुल 2423 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 2026 जारी कर दिया है। ये भर्तियां इंग्लिश, गणित, हिंदी और राजनीति विज्ञान सहित 11 अन्य विषयों के लिए की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में टीचिंग में करियर बनाने वाले कैंडिडेट्स के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। उम्मीदवार इन पदों के लिए 10 नवंबर 2026 से 05 दिसंबर 2026 के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

HPRCA Teacher Recruitment 2026 Notification PDF

हिमाचल प्रदेश पीजीटी टीचर पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले से कैंडिडेट्स को भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन पढ़ने की सलाह दी जाती है। अपात्र होने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। नोटिफिकेशन की PDF में पद का नाम, रिक्त पद, ऑनलाइन आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां, चयन प्रक्रिया और आवेदन फीस सहित अन्य डिटेल्स दी गई है। आप नीचे दिए गए लिंक से नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।