Diwali and Chhath School Holidays 2026: भारत में त्योहारी सीजन का उल्लास लोगो में काफी ज्यादा बढ़ गया है, जैसे-जैसे त्योहार पास आ रहे है वैसे वैसे बच्चों और युवाओं को अपनी स्कूल की छुट्टियों का इंतजार हो रहा है। देश के प्रमुख राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और लोक आस्था के महान पर्व छठ पूजा को लेकर स्कूलों में सभी क्लासेस की छुट्टियां जारी की जा चुकी हैं।

त्योहारों के इन दिनों में छात्र अपनी पढ़ाई के साथ-साथ पारिवारिक उत्सवों का आनंद ले सकें, इसके लिए अलग-अलग राज्यों के शिक्षा विभागों ने छुट्टियों का शेड्यूल भी तैयार किया है। आइए जानते हैं कि यूपी, बिहार और राजस्थान में इस बार नवंबर के महीने में कितने दिन स्कूल बंद रहने वाले हैं।

उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान: राज्यवार स्कूल छुट्टी की टेबल

दीपावली से लेकर छठ तक बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इन त्योहारो पर छात्रों को मौजमस्ती करने के साथ-साथ अपने घर वालों के साथ समय बिताने का काफी इंतेजार रहता है।