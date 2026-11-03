Bihar Board 12th Dummy Admit Card 2027 OUT: बिहार बोर्ड 12वीं डमी एडमिट कार्ड intermediate.biharboardonline.com पर जारी, ये रहा Direct Link
Bihar Board Class 12th Dummy Admit Card 2027 OUT: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की कक्षा 12वीं (इंटरमीडिएट) वार्षिक परीक्षा 2027 के डमी एडमिट कार्ड आधिकारिक रूप से घोषित कर दिए गए हैं। परीक्षा देने वाले विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइट intermediate.biharboardonline.com पर लॉगिन करके अपना डमी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
BSEB Class 12th Dummy Admit Card 2027 OUT: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने कक्षा 12वीं (इंटरमीडिएट) वार्षिक परीक्षा 2027 के लिए डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन विद्यार्थियों ने इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 के लिए सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कराया है, वे अपना डमी प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट intermediate.biharboardonline.com के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। डमी एडमिट कार्ड एक्सेस करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि (DoB) दर्ज करनी होगी।
#Bihar #BSEB #BiharBoard @BiharEducation_ @mkrtiwari_bjp @samrat4bjp https://t.co/DXQLGTu3SQ— Bihar School Examination Board (@officialbseb) October 31, 2026
Bihar Board 12th Dummy Admit Card 2027 Download Link
बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने 12वीं कक्षा (इंटरमीडिएट) परीक्षा 2027 का डमी एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया है। इसे डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। छात्र अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से अपना डमी एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।
Bihar Board Intermediate Dummy Admit Card 2027 Link (Active)
बिहार बोर्ड इंटर डमी एडमिट कार्ड 2026 हाइलाइट्स
अभ्यर्थी बिहार बोर्ड इंटर डमी एडमिट कार्ड 2027 से जुड़ी मुख्य हाइलाइट्स नीचे तालिका में देख सकते हैं:
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बोर्ड का नाम
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बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB)
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आर्टिकल का नाम
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बिहार बोर्ड 12वीं डमी एडमिट कार्ड 2027
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परीक्षा का वर्ष
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2027
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डमी एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि
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31 अक्टूबर 2026
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त्रुटि सुधार (Error Correction) की अवधि
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1 नवंबर 2026 से 7 नवंबर 2026 तक
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डाउनलोड करने के लिए आवश्यक विवरण
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रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि (Registration No & DOB) या स्कूल/कॉलेज कोड
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आधिकारिक वेबसाइट
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biharboardonline.com
Bihar Board 10th Dummy Admit Card 2027 Link हुआ जारी, करेक्शन की लास्ट डेट 7 नवंबर
Bihar Board Dummy Admit Card 2027 Kaise Download Karen?
अभ्यर्थी नीचे दिए आसान स्टेप्स की मदद से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
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सबसे पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की आधिकारिक वेबसाइट intermediate.biharboardonline.com पर जाएं।
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होमपेज पर Academic Year चुनें और फिर " Click here to download Dummy Admit Card For Student Login" लिंक पर क्लिक करें।
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लॉगिन विवरण के लिए, अपना पंजीकरण नंबर और अपनी जन्म तिथि (DD/MM/YYYY प्रारूप में) दर्ज करें।
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विवरण दर्ज करने के बाद 'Submit' बटन पर क्लिक करें। आपका डमी एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा।
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इसे PDF प्रारूप में डाउनलोड करें और इसका प्रिंटआउट निकाल लें। अपने नाम, माता-पिता के नाम, विषय, फोटो, हस्ताक्षर और श्रेणी की ध्यानपूर्वक चेक करें।
कॉलेज के माध्यम से प्राप्त करें एडमिट कार्ड
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अभ्यर्थी अपने संबंधित कॉलेज के प्रधानाध्यापक (Principal) के माध्यम से भी डमी एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
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विद्यालय के प्रधानाध्यापक (Principal) अपने आधिकारिक User ID और Password का उपयोग करके सभी छात्रों का डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उपलब्ध कराते हैं।
Bihar Board Intermediate Dummy Admit Card पर क्या विवरण उल्लिखित होंगे?
बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के डमी एडमिट कार्ड 2027 में विद्यार्थियों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई होंगी। छात्र अपना डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दर्ज सभी विवरणों को ध्यानपूर्वक चेक करें। यदि किसी भी जानकारी में गलती मिलती है, तो निर्धारित समय के अंदर अपने स्कूल या कॉलेज के प्रधानाचार्य से संपर्क करके सुधार के लिए शिकायत दर्ज कराएं। डमी एडमिट कार्ड में निम्नलिखित जानकारी दी होती है:
1. विद्यार्थी का पूरा नाम और स्पेलिंग
2. माता और पिता का नाम
3. जन्म तिथि (Date of Birth)
4. रजिस्ट्रेशन नंबर
5. रोल नंबर (यदि अंकित हो)
6. स्कूल या कॉलेज का नाम और कोड
7. परीक्षा का नाम और कक्षा
8. विषयों के नाम और विषय कोड
9. विद्यार्थी की फोटो और हस्ताक्षर
10. अन्य व्यक्तिगत एवं परीक्षा संबंधी जानकारी
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.