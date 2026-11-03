Bihar Board 12th Dummy Admit Card 2027 OUT: बिहार बोर्ड 12वीं डमी एडमिट कार्ड intermediate.biharboardonline.com पर जारी, ये रहा Direct Link

BSEB Class 12th Dummy Admit Card 2027 OUT: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने कक्षा 12वीं (इंटरमीडिएट) वार्षिक परीक्षा 2027 के लिए डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन विद्यार्थियों ने इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 के लिए सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कराया है, वे अपना डमी प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट intermediate.biharboardonline.com के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। डमी एडमिट कार्ड एक्सेस करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि (DoB) दर्ज करनी होगी। #Bihar #BSEB #BiharBoard @BiharEducation_ @mkrtiwari_bjp @samrat4bjp https://t.co/DXQLGTu3SQ — Bihar School Examination Board (@officialbseb) October 31, 2026 Bihar Board 12th Dummy Admit Card 2027 Download Link बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने 12वीं कक्षा (इंटरमीडिएट) परीक्षा 2027 का डमी एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया है। इसे डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। छात्र अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से अपना डमी एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।

सबसे पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की आधिकारिक वेबसाइट intermediate.biharboardonline.com पर जाएं। होमपेज पर Academic Year चुनें और फिर " Click here to download Dummy Admit Card For Student Login" लिंक पर क्लिक करें। लॉगिन विवरण के लिए, अपना पंजीकरण नंबर और अपनी जन्म तिथि (DD/MM/YYYY प्रारूप में) दर्ज करें। विवरण दर्ज करने के बाद 'Submit' बटन पर क्लिक करें। आपका डमी एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे PDF प्रारूप में डाउनलोड करें और इसका प्रिंटआउट निकाल लें। अपने नाम, माता-पिता के नाम, विषय, फोटो, हस्ताक्षर और श्रेणी की ध्यानपूर्वक चेक करें। कॉलेज के माध्यम से प्राप्त करें एडमिट कार्ड अभ्यर्थी अपने संबंधित कॉलेज के प्रधानाध्यापक (Principal) के माध्यम से भी डमी एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।

विद्यालय के प्रधानाध्यापक (Principal) अपने आधिकारिक User ID और Password का उपयोग करके सभी छात्रों का डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उपलब्ध कराते हैं।