School Holidays November 2026: नवंबर का महीना स्कूली बच्चों के लिए कई छुट्टियां लेकर आने वाला है। इस महीने दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ पूजा और गुरु नानक जयंती जैसे प्रमुख त्योहार मनाए जाएंगे। इसके अलावा, महीने में पड़ने वाले रविवार के कारण भी विद्यार्थियों को स्कूल से छुट्टी मिलेगी। अलग-अलग राज्यों में त्योहारों और शिक्षा विभाग के कैलेंडर के अनुसार स्कूलों में अवकाश निर्धारित किए जाएंगे। इन छुट्टियों को ध्यान में रखकर छात्र और अभिभावक अपनी योजनाएं समय रहते बना सकते हैं। हालांकि, छुट्टियों का यह कैलेंडर हर राज्य में एक समान नहीं रहेगा। जहां कई राज्यों में दिवाली के मौके पर लंबा अवकाश मिलेगा, वहीं कुछ जगहों पर केवल मुख्य पर्व के दिन ही स्कूल बंद रहेंगे। आइए देखते हैं नवंबर 2026 में स्कूलों की संभावित छुट्टियों की लिस्ट और स्टेट-वाइज पूरा विवरण। November School Holidays 2026: नवंबर में इन तारीखों पर रहेगी छुट्टी

नवंबर में कई महत्वपूर्ण त्योहार और विशेष अवसर पड़ रहे हैं। इनके अलावा प्रत्येक रविवार को भी स्कूलों में साप्ताहिक अवकाश रहेगा। नीचे प्रमुख तारीखों की जानकारी दी गई है। तारीख दिन त्योहार और अवकाश 1 नवंबर रविवार साप्ताहिक अवकाश 8 नवंबर रविवार दीपावली / नरक चतुर्दशी 9 नवंबर सोमवार गोवर्धन पूजा (राज्य के अनुसार) 11 नवंबर बुधवार भैया दूज / चित्रगुप्त जयंती (कुछ राज्यों में) 15 नवंबर रविवार छठ पूजा 16 नवंबर सोमवार वीरांगना ऊदा देवी शहादत दिवस (उत्तर प्रदेश) 22 नवंबर रविवार साप्ताहिक अवकाश नोट: यह प्रमुख त्योहारों और संभावित अवकाशों की सूची है। स्थानीय पंचांग, राज्य सरकार के आदेश और स्कूल कैलेंडर के अनुसार तारीखों में बदलाव हो सकता है। School Holiday List 2026 Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में कब बंद रहेंगे स्कूल? UP School Holiday: उत्तर प्रदेश में नवंबर के दौरान दिवाली और उससे जुड़े त्योहारों के कारण विद्यार्थियों को कई दिनों की छुट्टी मिल सकती है। संभावित कार्यक्रम के अनुसार 8 नवंबर से 11 नवंबर तक दिवाली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज के आसपास स्कूल बंद रह सकते हैं।

इसके अलावा, 16 नवंबर को वीरांगना ऊदा देवी के शहादत दिवस के अवसर पर भी राज्य के स्कूलों में अवकाश रह सकता है। वहीं, 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा के कारण छुट्टी मिलने की संभावना है। हालांकि, अंतिम निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार और संबंधित स्कूल प्रशासन की अधिसूचना के अनुसार होगा। Maharashtra School Holidays: महाराष्ट्र में मिल सकती हैं लंबी छुट्टियां महाराष्ट्र में दिवाली की छुट्टियों के कारण विद्यार्थियों को नवंबर में लंबा ब्रेक मिलने की संभावना है। उपलब्ध स्कूल अवकाश कार्यक्रम के अनुसार, कुछ स्कूलों में 2 नवंबर से 14 नवंबर 2026 तक दिवाली की छुट्टियां निर्धारित हो सकती हैं। इसके बाद 15 नवंबर को रविवार होने के कारण विद्यार्थियों को एक अतिरिक्त दिन का साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। ऐसे में स्कूलों के दोबारा खुलने की संभावित तारीख 16 नवंबर हो सकती है। हालांकि, अलग-अलग स्कूलों के शैक्षणिक कैलेंडर में अंतर संभव है।

Bihar School Holidays: बिहार में दिवाली और छठ पर मिलेगी छुट्टी बिहार में दिवाली के साथ छठ पूजा का विशेष महत्व है। नवंबर में छठ महापर्व पड़ने के कारण राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में अलग-अलग तारीखों पर अवकाश मिल सकता है। दिवाली, भैया दूज और छठ पूजा के अवसर पर स्कूल बंद रहने की संभावना है। कुछ स्कूलों में त्योहारों के आसपास अतिरिक्त छुट्टियां भी दी जा सकती हैं। इसलिए बिहार के विद्यार्थियों को अपने स्कूल की आधिकारिक छुट्टी सूची जरूर देखनी चाहिए। Rajasthan School Holidays: राजस्थान में दिवाली पर लंबा ब्रेक राजस्थान के विद्यार्थियों को भी दिवाली के अवसर पर कई दिनों की छुट्टियां मिल सकती हैं। संभावित स्कूल कैलेंडर के अनुसार, यहां 4 नवंबर से 15 नवंबर 2026 तक अवकाश रहने की जानकारी सामने आ रही है। हालांकि, यह शेड्यूल सभी स्कूलों पर समान रूप से लागू हो, यह जरूरी नहीं है। सरकारी और निजी स्कूल अपने निर्धारित शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार छुट्टियां तय कर सकते हैं।

Himachal Pradesh School Holidays: हिमाचल में 5 दिन बंद रह सकते हैं स्कूल हिमाचल प्रदेश में दिवाली के आसपास विद्यार्थियों को पांच दिनों का अवकाश मिलने की संभावना है। संभावित कार्यक्रम के अनुसार, 6 नवंबर से 10 नवंबर 2026 तक स्कूल बंद रह सकते हैं। छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्कूल से छुट्टियों की अंतिम तिथि की पुष्टि कर लें। Delhi School Holidays: दिल्ली में नवंबर में कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल? दिल्ली में नवंबर महीने के दौरान दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और गुरु नानक जयंती जैसे अवसर पड़ रहे हैं। इसके अलावा, रविवार को भी स्कूलों में नियमित छुट्टी रहेगी। हालांकि, दिल्ली के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में त्योहारों की छुट्टियां एक जैसी हों, यह जरूरी नहीं है। स्कूलों का अंतिम अवकाश शेड्यूल शिक्षा निदेशालय और संबंधित स्कूल प्रशासन के निर्देशों पर निर्भर करेगा। स्कूल जाने से पहले जरूर चेक करें छुट्टियों का शेड्यूल