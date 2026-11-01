IND vs NZ 5th T20I: आखिरी मैच में भी वैभव को नहीं मिला मौका, यहां देखें प्लेइंग 11

IND vs NZ 5th T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की T20 सीरीज अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है। टीम इंडिया ने शुरुआती मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त बना ली है। अब रविवार (1 नवंबर) को दोनों टीमें हैमिल्टन के सेडन पार्क में पांचवें और आखिरी T20 मुकाबले में आमने-सामने है। भारतीय टीम की कोशिश जीत के साथ न्यूजीलैंड दौरे का समापन करने की होगी। वहीं, मेजबान टीम अपने घरेलू मैदान पर एक और जीत दर्ज कर सीरीज को अच्छे नोट पर खत्म करना चाहेगी। हालांकि, पिछले मुकाबले में मिली हार ने भारतीय टीम को कुछ सवालों के जवाब तलाशने पर मजबूर कर दिया है। ऑकलैंड में खेले गए चौथे T20 में न्यूजीलैंड ने भारत को 87 रन से करारी शिकस्त दी थी। इस प्रदर्शन से न्यूजीलैंड ने साफ कर दिया कि सीरीज अपने नाम करने के बावजूद भारत के लिए आखिरी मुकाबला आसान नहीं होने वाला है। सैमसन की जगह वैभव को मिल सकता है मौका

5वें T20 में भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन पर सबसे ज्यादा चर्चा ओपनिंग जोड़ी को लेकर है। संजू सैमसन की फॉर्म टीम के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। उन्होंने सीरीज के पहले मुकाबले में 67 रन की शानदार पारी खेली थी, लेकिन इसके बाद उनका बल्ला खामोश रहा है। ऐसे में टीम मैनेजमेंट उनके विकल्प पर विचार कर सकता है। दूसरी तरफ, युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की दावेदारी भी मजबूत है। उन्होंने वेलिंगटन में खेले गए मुकाबले में महज 19 गेंदों पर 45 रन ठोककर सभी का ध्यान खींचा था। अब देखना होगा कि आखिरी मुकाबले में संजू को एक और मौका मिलता है या वैभव की प्लेइंग इलेवन में वापसी होती है। IND vs NZ 5th T20I: मैच कब और कहां खेला जाएगा? भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का पांचवां T20 मुकाबला रविवार, 1 नवंबर को खेला जाएगा। यह मैच हैमिल्टन के सेडन पार्क में 12:30 बजे से शुरू होने जा रहा है। मैच: भारत बनाम न्यूजीलैंड, पांचवां T20

तारीख: 1 नवंबर 2026, रविवार समय: दोपहर 12:30 बजे (भारतीय समयानुसार) स्थान: सेडन पार्क, हैमिल्टन सीरीज का स्कोर: भारत 3-1 से आगे भारत की प्लेइंग इलेवन आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम कुछ बदलावों के साथ उतर सकती है। ओपनिंग में संजू सैमसन को मिला मौका, वैभव बेंच पर। वहीं, ऑलराउंडर और तेज गेंदबाजी विभाग में भी टीम के पास विकल्प मौजूद हैं। भारत की प्लेइंग 11: संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (W), श्रेयस अय्यर (C), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वरुण चक्रवर्ती न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन न्यूजीलैंड की टीम भी आखिरी मुकाबले में जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी। न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, एडम मिल्ने, जैकब डफी, ब्लेयर टिकनर टीवी और मोबाइल पर कहां देखें मुकाबला?