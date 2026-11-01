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Youth Olympics 2026: First-Ever Olympic Event in Africa, Check Dates, Schedule and Indian Athletes

By Varun Verma
Last Updated: Nov 1, 2026, 11:54 IST

The Summer Youth Olympics 2026 have begun in Senegal. Check the complete schedule, list of sports, venues, Indian contingent, flag bearers and India's medal record in previous editions.

Youth Olympics (image Source: X.com)
Youth Olympics (image Source: X.com)

The Summer Youth Olympics 2026 are already underway from October 31 in Senegal. The event marks a landmark moment for the African continent as for the first time an Olympic event is being held in Africa. 

The Youth Olympic Games provide a platform for young athletes aged up to 17 to compete at the international level to gain exposure. 

Check out all the important details about the Summer Youth Olympics 2026, including its schedule, sports, venues and Indian participation.

Youth Olympics 2026: Key Details

The 4th edition of the Summer Youth Olympic Games started on October 31 and will run through November 13, 2026. 

Here are the key details of the Youth Olympics 2026.

Details

Information

Event

Summer Youth Olympic Games 2026

Edition

4th

Host Country

Senegal

Host Locations

Dakar, Diamniadio and Saly

Start Date

October 31, 2026

End Date

November 13, 2026

First Competition

October 30, 2026

Opening Ceremony

October 31, 2026

Closing Ceremony

November 13, 2026

Total Athletes

Approximately 2,700

Participating NOCs

204, along with the Youth Refugee Olympic Team

Competition Sports

25

Engagement Sports

10

Medal Events

153

Competition Venues

8

Mascot

Ayo

Motto

Africa Welcomes, Dakar Celebrates

Youth Olympics 2026: Schedule

Date

Event

October 30, 2026

Baseball5 competition begins

October 31, 2026

Opening ceremony and competitions begin

November 1, 2026

First medal events

November 1–12, 2026

Competitions across different sports

November 13, 2026

Final competitions and closing ceremony

Which Sports Are Included in the Youth Olympics 2026?

A total of 25 competition sports and 10 engagement sports in this edition of the Youth Olympics.

Competition sports: These are the sports in which athletes compete for medals.

Engagement sports: These sports are included in youth engagement to promote sports to young people. They are not medal events.

List of 25 Competition Sports

  1. Athletics

  2. Aquatics (Swimming)

  3. Archery

  4. Badminton

  5. Baseball5

  6. Basketball 3x3

  7. Boxing

  8. Breaking

  9. Road Cycling

  10. Equestrian

  11. Fencing

  12. Futsal

  13. Artistic Gymnastics

  14. Beach Handball

  15. Judo

  16. Coastal Rowing

  17. Rugby Sevens

  18. Sailing

  19. Skateboarding

  20. Table Tennis

  21. Taekwondo

  22. Triathlon

  23. Beach Volleyball

  24. Beach Wrestling

  25. Wushu

List of 10 Engagement Sports

  1. Canoe-Kayak

  2. Golf

  3. Hockey

  4. Karate

  5. Modern Pentathlon

  6. Shooting

  7. Sport Climbing

  8. Surfing

  9. Tennis

  10. Weightlifting

Youth Olympics 2026: Venues

The Youth Olympics 2026 will take place across 3 locations in Senegal, namely Dakar, Diamniadio and Saly. The competitions will be held at 8 venues across these locations.

Host Location

Venue

Sports

Dakar

Tour de l'Oeuf

3x3 Basketball, Baseball5, Breaking, Skateboarding and Swimming

Dakar

Stade Iba Mar Diop

Athletics, Futsal, Rugby Sevens and Taekwondo

Dakar

Corniche West

10 Engagement Sports and Road Cycling

Diamniadio

Equestrian Centre

Equestrian

Diamniadio

Dakar Arena

Badminton and Futsal

Diamniadio

Abdoulaye Wade Stadium

Archery

Diamniadio

Dakar Expo Centre

Artistic Gymnastics, Fencing, Judo, Table Tennis, Boxing and Wushu

Saly

Saly Beach West

Beach Handball, Beach Volleyball, Beach Wrestling, Coastal Rowing, Sailing and Triathlon

Indian Participation in Youth Olympics 2026

India has sent a 17 member contingent for the Youth Olympics 2026, which includes 11 women and 6 men. 

Full List of Indian Athletes

Sport

Indian Athletes

Archery

Gatha Anandrao Khadake

Athletics

Shourya Ambure

Badminton

Tanvi Patri, Dev Ruparelia

Beach Wrestling

Antra, Taniya, Anuj, Deepanshu Khokhar

Boxing

Gunjan, Ambekar Meetei Lairenlakpam

Equestrian

Sresht Raju Mantena

Judo

Khushbu Rajakbhai Darjada

Sailing

Priyanshi Patil

Swimming

Dhinidhi Desinghu, Tirthank Pegu

Table Tennis

Syndrela Das

Wushu

Rajkumari Lanchenbi Chanu

Youth Olympics 2026: India Schedule 

Date

Indian Athlete

Event / Round

Time

November 1, Sunday

Dev Ruparelia

Badminton - men's singles, group stage

2:30 PM onwards

November 1, Sunday

Tanvi Patri

Badminton - women's singles, group stage

4:00 PM onwards

November 1, Sunday

Tirthank Pegu

Swimming - men's 100m butterfly, heats

4:57 PM

November 1, Sunday

Rajkumari Lanchenbi Chanu

Wushu - women's Changquan Combined, preliminary round - Gunshu

8:00 PM

November 1, Sunday

Tirthank Pegu

Swimming - men's 100m butterfly, final (subject to qualification)

9:36 PM

November 2, Monday

Dev Ruparelia

Badminton - men's singles, group stage

2:30 PM onwards

November 2, Monday

Khushbu Rajakbhai Darjada

Judo - women's 63kg, preliminary rounds

3:30 PM

November 2, Monday

Tanvi Patri

Badminton - women's singles, group stage

4:00 PM onwards

November 2, Monday

Dhinidhi Desinghu

Swimming - women's 100m freestyle, heats

4:30 PM

November 2, Monday

Rajkumari Lanchenbi Chanu

Wushu - women's Changquan Combined, preliminary round - Changquan

8:00 PM

November 2, Monday

Dhinidhi Desinghu

Swimming - women's 100m freestyle, final (subject to qualification)

8:30 PM

November 2, Monday

Khushbu Rajakbhai Darjada

Judo - women's 63kg, bronze medal contests (subject to progression)

10:15 PM onwards

November 2, Monday

Khushbu Rajakbhai Darjada

Judo - women's 63kg, final (subject to qualification)

10:32 PM

November 3, Tuesday

Dev Ruparelia

Badminton - men's singles, group stage

2:30 PM onwards

November 3, Tuesday

Sresht Raju Mantena

Equestrian - jumping individual, qualifier round A

2:30 PM

November 3, Tuesday

Rajkumari Lanchenbi Chanu

Wushu - women's Changquan Combined, final - Gunshu (subject to qualification)

3:00 PM

November 3, Tuesday

Syndrela Das

Table tennis - women's singles, round of 16

3:30 PM

November 3, Tuesday

Tanvi Patri

Badminton - women's singles, group stage

4:00 PM onwards

November 3, Tuesday

Rajkumari Lanchenbi Chanu

Wushu - women's Changquan Combined, final - Changquan (subject to qualification)

8:30 PM

November 4, Wednesday

Dev Ruparelia

Badminton - men's singles, quarter-finals (subject to qualification)

2:30 PM onwards

November 4, Wednesday

Syndrela Das

Table tennis - women's singles, quarter-finals (subject to qualification)

4:15 PM onwards

November 4, Wednesday

Tanvi Patri

Badminton - women's singles, quarter-finals (subject to qualification)

4:20 PM onwards

November 4, Wednesday

Dhinidhi Desinghu

Swimming - women's 200m individual medley, heats

5:02 PM

November 4, Wednesday

Dev Ruparelia

Badminton - men's singles, semi-finals (subject to qualification)

8:00 PM onwards

November 4, Wednesday

Dhinidhi Desinghu

Swimming - women's 200m individual medley, final (subject to qualification)

8:54 PM

November 4, Wednesday

Tanvi Patri

Badminton - women's singles, semi-finals (subject to qualification)

10:10 PM onwards

November 5, Thursday

Sresht Raju Mantena

Equestrian - jumping individual, qualifier round B

2:30 PM

November 5, Thursday

Syndrela Das

Table tennis - women's singles, semi-finals (subject to qualification)

3:30 PM onwards

November 5, Thursday

Dev Ruparelia

Badminton - men's singles, medal matches (subject to qualification)

7:30 PM onwards

November 5, Thursday

Syndrela Das

Table tennis - women's singles, medal matches (subject to qualification)

9:30 PM onwards

November 5, Thursday

Tanvi Patri

Badminton - women's singles, medal matches (subject to qualification)

9:55 PM onwards

November 6, Friday

Sresht Raju Mantena

Equestrian - jumping individual, final (subject to qualification)

2:30 PM

November 6, Friday

Gatha Anandrao Khadake

Archery - women's individual, ranking round

3:00 PM

November 6, Friday

Dhinidhi Desinghu

Swimming - women's 200m freestyle, heats

3:30 PM

November 6, Friday

Tirthank Pegu

Swimming - men's 200m butterfly, heats

4:18 PM

November 6, Friday

Dhinidhi Desinghu

Swimming - women's 200m freestyle, final (subject to qualification)

9:00 PM

November 6, Friday

Tirthank Pegu

Swimming - men's 200m butterfly, final (subject to qualification)

9:31 PM

November 7, Saturday

Gatha Anandrao Khadake

Archery - women's individual, round of 32

2:30 PM onwards

November 7, Saturday

Deepanshu Khokhar

Beach wrestling - men's 80kg, group stage

4:00 PM onwards

November 7, Saturday

Taniya

Beach wrestling - women's 75kg, group stage

4:10 PM onwards

November 7, Saturday

Deepanshu Khokhar

Beach wrestling - men's 80kg, semi-finals (subject to qualification)

9:30 PM onwards

November 7, Saturday

Taniya

Beach wrestling - women's 75kg, semi-finals (subject to qualification)

9:40 PM onwards

November 7, Saturday

Deepanshu Khokhar

Beach wrestling - men's 80kg, medal matches (subject to qualification)

10:40 PM onwards

November 7, Saturday

Taniya

Beach wrestling - women's 75kg, medal matches (subject to qualification)

11:00 PM onwards

November 8, Sunday

Anuj

Beach wrestling - men's 70kg, group stage

4:00 PM onwards

November 8, Sunday

Antra

Beach wrestling - women's 65kg, group stage

4:10 PM onwards

November 8, Sunday

Gunjan

Boxing - women's 48kg, round of 16

5:30 PM or 10:30 PM

November 8, Sunday

Ambekar Meetei Lairenlakpam

Boxing - men's 50kg, round of 16

5:30 PM or 10:30 PM

November 8, Sunday

Priyanshi Patil

Sailing - women's windsurfing, opening series races 1-3

5:30 PM onwards

November 8, Sunday

Shourya Ambure

Athletics - women's 100m hurdles, semi-finals

7:35 PM onwards

November 8, Sunday

Anuj

Beach wrestling - men's 70kg, semi-finals (subject to qualification)

9:30 PM onwards

November 8, Sunday

Antra

Beach wrestling - women's 65kg, semi-finals (subject to qualification)

9:40 PM onwards

November 8, Sunday

Anuj

Beach wrestling - men's 70kg, medal matches (subject to qualification)

10:05 PM onwards

November 8, Sunday

Shourya Ambure

Athletics - women's 100m hurdles, final (subject to qualification)

10:11 PM

November 8, Sunday

Antra

Beach wrestling - women's 65kg, medal matches (subject to qualification)

11:00 PM onwards

November 9, Monday

Gatha Anandrao Khadake

Archery - women's individual, round of 16 (subject to qualification)

3:30 PM onwards

November 9, Monday

Priyanshi Patil

Sailing - women's windsurfing, opening series races 4-6

5:30 PM onwards

November 9, Monday

Gatha Anandrao Khadake

Archery - women's individual, quarter-finals (subject to qualification)

7:30 PM onwards

November 9, Monday

Gatha Anandrao Khadake

Archery - women's individual, semi-finals (subject to qualification)

8:26 PM onwards

November 9, Monday

Gatha Anandrao Khadake

Archery - women's individual, medal matches (subject to qualification)

8:54 PM onwards

November 10, Tuesday

Ambekar Meetei Lairenlakpam

Boxing - men's 50kg, quarter-finals (subject to qualification)

5:30 PM

November 10, Tuesday

Priyanshi Patil

Sailing - women's windsurfing, opening series races 7-9

5:30 PM onwards

November 10, Tuesday

Gunjan

Boxing - women's 48kg, quarter-finals (subject to qualification)

10:30 PM

November 11, Wednesday

Ambekar Meetei Lairenlakpam

Boxing - men's 50kg, semi-finals (subject to qualification)

5:30 PM

November 11, Wednesday

Priyanshi Patil

Sailing - women's windsurfing, opening series races 10-12

5:30 PM onwards

November 11, Wednesday

Gunjan

Boxing - women's 48kg, semi-finals (subject to qualification)

10:30 PM

November 12, Thursday

Ambekar Meetei Lairenlakpam

Boxing - men's 50kg, final (subject to qualification)

5:30 PM

November 12, Thursday

Priyanshi Patil

Sailing - women's windsurfing, opening series races 13-15

5:30 PM onwards

November 12, Thursday

Gunjan

Boxing - women's 48kg, final (subject to qualification)

10:30 PM

Source: Olympics.com 

Who Are India's Flag-Bearers at the Youth Olympics 2026?

Dhinidhi Desinghu and Dev Ruparelia are India's flag bearers at the Youth Olympics 2026.

India has done a phenomenal job at the Asian Para Games 2026 by winning a record 114 medals, including 30 gold, 35 silver and 49 bronze medals. The young Indian athletes will now be looking to repeat a similar performance

Varun Verma
Varun Verma

Senior Executive - Editorial

Varun Verma is an education and sports journalist with over three years of experience in journalism, with a strong focus on cricket . He has previously worked with SportsYaari and CricketTimes.com, where he developed a strong news sense and a knack for storytelling while covering breaking news and major sporting events.

He holds a PG Diploma in English Journalism from the Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi. Beyond sports, his interests include geopolitics, Indian polity and government policies. Inspired by the grit and passion of Ben Stokes, he strives to bring the same depth in his life.

For inquiries or professional insights, you can reach him directly at varun.verma@jagrannewmedia.com

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First Published: Nov 1, 2026, 11:54 IST
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