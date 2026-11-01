Youth Olympics 2026: First-Ever Olympic Event in Africa, Check Dates, Schedule and Indian Athletes
The Summer Youth Olympics 2026 have begun in Senegal. Check the complete schedule, list of sports, venues, Indian contingent, flag bearers and India's medal record in previous editions.
The Summer Youth Olympics 2026 are already underway from October 31 in Senegal. The event marks a landmark moment for the African continent as for the first time an Olympic event is being held in Africa.
The Youth Olympic Games provide a platform for young athletes aged up to 17 to compete at the international level to gain exposure.
Check out all the important details about the Summer Youth Olympics 2026, including its schedule, sports, venues and Indian participation.
Youth Olympics 2026: Key Details
The 4th edition of the Summer Youth Olympic Games started on October 31 and will run through November 13, 2026.
Here are the key details of the Youth Olympics 2026.
|
Details
|
Information
|
Event
|
Summer Youth Olympic Games 2026
|
Edition
|
4th
|
Host Country
|
Senegal
|
Host Locations
|
Dakar, Diamniadio and Saly
|
Start Date
|
October 31, 2026
|
End Date
|
November 13, 2026
|
First Competition
|
October 30, 2026
|
Opening Ceremony
|
October 31, 2026
|
Closing Ceremony
|
November 13, 2026
|
Total Athletes
|
Approximately 2,700
|
Participating NOCs
|
204, along with the Youth Refugee Olympic Team
|
Competition Sports
|
25
|
Engagement Sports
|
10
|
Medal Events
|
153
|
Competition Venues
|
8
|
Mascot
|
Ayo
|
Motto
|
Africa Welcomes, Dakar Celebrates
Youth Olympics 2026: Schedule
|
Date
|
Event
|
October 30, 2026
|
Baseball5 competition begins
|
October 31, 2026
|
Opening ceremony and competitions begin
|
November 1, 2026
|
First medal events
|
November 1–12, 2026
|
Competitions across different sports
|
November 13, 2026
|
Final competitions and closing ceremony
Which Sports Are Included in the Youth Olympics 2026?
A total of 25 competition sports and 10 engagement sports in this edition of the Youth Olympics.
Competition sports: These are the sports in which athletes compete for medals.
Engagement sports: These sports are included in youth engagement to promote sports to young people. They are not medal events.
List of 25 Competition Sports
-
Athletics
-
Aquatics (Swimming)
-
Archery
-
Badminton
-
Baseball5
-
Basketball 3x3
-
Boxing
-
Breaking
-
Road Cycling
-
Equestrian
-
Fencing
-
Futsal
-
Artistic Gymnastics
-
Beach Handball
-
Judo
-
Coastal Rowing
-
Rugby Sevens
-
Sailing
-
Skateboarding
-
Table Tennis
-
Taekwondo
-
Triathlon
-
Beach Volleyball
-
Beach Wrestling
-
Wushu
List of 10 Engagement Sports
-
Canoe-Kayak
-
Golf
-
Hockey
-
Karate
-
Modern Pentathlon
-
Shooting
-
Sport Climbing
-
Surfing
-
Tennis
-
Weightlifting
Youth Olympics 2026: Venues
The Youth Olympics 2026 will take place across 3 locations in Senegal, namely Dakar, Diamniadio and Saly. The competitions will be held at 8 venues across these locations.
|
Host Location
|
Venue
|
Sports
|
Dakar
|
Tour de l'Oeuf
|
3x3 Basketball, Baseball5, Breaking, Skateboarding and Swimming
|
Dakar
|
Stade Iba Mar Diop
|
Athletics, Futsal, Rugby Sevens and Taekwondo
|
Dakar
|
Corniche West
|
10 Engagement Sports and Road Cycling
|
Diamniadio
|
Equestrian Centre
|
Equestrian
|
Diamniadio
|
Dakar Arena
|
Badminton and Futsal
|
Diamniadio
|
Abdoulaye Wade Stadium
|
Archery
|
Diamniadio
|
Dakar Expo Centre
|
Artistic Gymnastics, Fencing, Judo, Table Tennis, Boxing and Wushu
|
Saly
|
Saly Beach West
|
Beach Handball, Beach Volleyball, Beach Wrestling, Coastal Rowing, Sailing and Triathlon
Indian Participation in Youth Olympics 2026
India has sent a 17 member contingent for the Youth Olympics 2026, which includes 11 women and 6 men.
Full List of Indian Athletes
|
Sport
|
Indian Athletes
|
Archery
|
Gatha Anandrao Khadake
|
Athletics
|
Shourya Ambure
|
Badminton
|
Tanvi Patri, Dev Ruparelia
|
Beach Wrestling
|
Antra, Taniya, Anuj, Deepanshu Khokhar
|
Boxing
|
Gunjan, Ambekar Meetei Lairenlakpam
|
Equestrian
|
Sresht Raju Mantena
|
Judo
|
Khushbu Rajakbhai Darjada
|
Sailing
|
Priyanshi Patil
|
Swimming
|
Dhinidhi Desinghu, Tirthank Pegu
|
Table Tennis
|
Syndrela Das
|
Wushu
|
Rajkumari Lanchenbi Chanu
Youth Olympics 2026: India Schedule
|
Date
|
Indian Athlete
|
Event / Round
|
Time
|
November 1, Sunday
|
Dev Ruparelia
|
Badminton - men's singles, group stage
|
2:30 PM onwards
|
November 1, Sunday
|
Tanvi Patri
|
Badminton - women's singles, group stage
|
4:00 PM onwards
|
November 1, Sunday
|
Tirthank Pegu
|
Swimming - men's 100m butterfly, heats
|
4:57 PM
|
November 1, Sunday
|
Rajkumari Lanchenbi Chanu
|
Wushu - women's Changquan Combined, preliminary round - Gunshu
|
8:00 PM
|
November 1, Sunday
|
Tirthank Pegu
|
Swimming - men's 100m butterfly, final (subject to qualification)
|
9:36 PM
|
November 2, Monday
|
Dev Ruparelia
|
Badminton - men's singles, group stage
|
2:30 PM onwards
|
November 2, Monday
|
Khushbu Rajakbhai Darjada
|
Judo - women's 63kg, preliminary rounds
|
3:30 PM
|
November 2, Monday
|
Tanvi Patri
|
Badminton - women's singles, group stage
|
4:00 PM onwards
|
November 2, Monday
|
Dhinidhi Desinghu
|
Swimming - women's 100m freestyle, heats
|
4:30 PM
|
November 2, Monday
|
Rajkumari Lanchenbi Chanu
|
Wushu - women's Changquan Combined, preliminary round - Changquan
|
8:00 PM
|
November 2, Monday
|
Dhinidhi Desinghu
|
Swimming - women's 100m freestyle, final (subject to qualification)
|
8:30 PM
|
November 2, Monday
|
Khushbu Rajakbhai Darjada
|
Judo - women's 63kg, bronze medal contests (subject to progression)
|
10:15 PM onwards
|
November 2, Monday
|
Khushbu Rajakbhai Darjada
|
Judo - women's 63kg, final (subject to qualification)
|
10:32 PM
|
November 3, Tuesday
|
Dev Ruparelia
|
Badminton - men's singles, group stage
|
2:30 PM onwards
|
November 3, Tuesday
|
Sresht Raju Mantena
|
Equestrian - jumping individual, qualifier round A
|
2:30 PM
|
November 3, Tuesday
|
Rajkumari Lanchenbi Chanu
|
Wushu - women's Changquan Combined, final - Gunshu (subject to qualification)
|
3:00 PM
|
November 3, Tuesday
|
Syndrela Das
|
Table tennis - women's singles, round of 16
|
3:30 PM
|
November 3, Tuesday
|
Tanvi Patri
|
Badminton - women's singles, group stage
|
4:00 PM onwards
|
November 3, Tuesday
|
Rajkumari Lanchenbi Chanu
|
Wushu - women's Changquan Combined, final - Changquan (subject to qualification)
|
8:30 PM
|
November 4, Wednesday
|
Dev Ruparelia
|
Badminton - men's singles, quarter-finals (subject to qualification)
|
2:30 PM onwards
|
November 4, Wednesday
|
Syndrela Das
|
Table tennis - women's singles, quarter-finals (subject to qualification)
|
4:15 PM onwards
|
November 4, Wednesday
|
Tanvi Patri
|
Badminton - women's singles, quarter-finals (subject to qualification)
|
4:20 PM onwards
|
November 4, Wednesday
|
Dhinidhi Desinghu
|
Swimming - women's 200m individual medley, heats
|
5:02 PM
|
November 4, Wednesday
|
Dev Ruparelia
|
Badminton - men's singles, semi-finals (subject to qualification)
|
8:00 PM onwards
|
November 4, Wednesday
|
Dhinidhi Desinghu
|
Swimming - women's 200m individual medley, final (subject to qualification)
|
8:54 PM
|
November 4, Wednesday
|
Tanvi Patri
|
Badminton - women's singles, semi-finals (subject to qualification)
|
10:10 PM onwards
|
November 5, Thursday
|
Sresht Raju Mantena
|
Equestrian - jumping individual, qualifier round B
|
2:30 PM
|
November 5, Thursday
|
Syndrela Das
|
Table tennis - women's singles, semi-finals (subject to qualification)
|
3:30 PM onwards
|
November 5, Thursday
|
Dev Ruparelia
|
Badminton - men's singles, medal matches (subject to qualification)
|
7:30 PM onwards
|
November 5, Thursday
|
Syndrela Das
|
Table tennis - women's singles, medal matches (subject to qualification)
|
9:30 PM onwards
|
November 5, Thursday
|
Tanvi Patri
|
Badminton - women's singles, medal matches (subject to qualification)
|
9:55 PM onwards
|
November 6, Friday
|
Sresht Raju Mantena
|
Equestrian - jumping individual, final (subject to qualification)
|
2:30 PM
|
November 6, Friday
|
Gatha Anandrao Khadake
|
Archery - women's individual, ranking round
|
3:00 PM
|
November 6, Friday
|
Dhinidhi Desinghu
|
Swimming - women's 200m freestyle, heats
|
3:30 PM
|
November 6, Friday
|
Tirthank Pegu
|
Swimming - men's 200m butterfly, heats
|
4:18 PM
|
November 6, Friday
|
Dhinidhi Desinghu
|
Swimming - women's 200m freestyle, final (subject to qualification)
|
9:00 PM
|
November 6, Friday
|
Tirthank Pegu
|
Swimming - men's 200m butterfly, final (subject to qualification)
|
9:31 PM
|
November 7, Saturday
|
Gatha Anandrao Khadake
|
Archery - women's individual, round of 32
|
2:30 PM onwards
|
November 7, Saturday
|
Deepanshu Khokhar
|
Beach wrestling - men's 80kg, group stage
|
4:00 PM onwards
|
November 7, Saturday
|
Taniya
|
Beach wrestling - women's 75kg, group stage
|
4:10 PM onwards
|
November 7, Saturday
|
Deepanshu Khokhar
|
Beach wrestling - men's 80kg, semi-finals (subject to qualification)
|
9:30 PM onwards
|
November 7, Saturday
|
Taniya
|
Beach wrestling - women's 75kg, semi-finals (subject to qualification)
|
9:40 PM onwards
|
November 7, Saturday
|
Deepanshu Khokhar
|
Beach wrestling - men's 80kg, medal matches (subject to qualification)
|
10:40 PM onwards
|
November 7, Saturday
|
Taniya
|
Beach wrestling - women's 75kg, medal matches (subject to qualification)
|
11:00 PM onwards
|
November 8, Sunday
|
Anuj
|
Beach wrestling - men's 70kg, group stage
|
4:00 PM onwards
|
November 8, Sunday
|
Antra
|
Beach wrestling - women's 65kg, group stage
|
4:10 PM onwards
|
November 8, Sunday
|
Gunjan
|
Boxing - women's 48kg, round of 16
|
5:30 PM or 10:30 PM
|
November 8, Sunday
|
Ambekar Meetei Lairenlakpam
|
Boxing - men's 50kg, round of 16
|
5:30 PM or 10:30 PM
|
November 8, Sunday
|
Priyanshi Patil
|
Sailing - women's windsurfing, opening series races 1-3
|
5:30 PM onwards
|
November 8, Sunday
|
Shourya Ambure
|
Athletics - women's 100m hurdles, semi-finals
|
7:35 PM onwards
|
November 8, Sunday
|
Anuj
|
Beach wrestling - men's 70kg, semi-finals (subject to qualification)
|
9:30 PM onwards
|
November 8, Sunday
|
Antra
|
Beach wrestling - women's 65kg, semi-finals (subject to qualification)
|
9:40 PM onwards
|
November 8, Sunday
|
Anuj
|
Beach wrestling - men's 70kg, medal matches (subject to qualification)
|
10:05 PM onwards
|
November 8, Sunday
|
Shourya Ambure
|
Athletics - women's 100m hurdles, final (subject to qualification)
|
10:11 PM
|
November 8, Sunday
|
Antra
|
Beach wrestling - women's 65kg, medal matches (subject to qualification)
|
11:00 PM onwards
|
November 9, Monday
|
Gatha Anandrao Khadake
|
Archery - women's individual, round of 16 (subject to qualification)
|
3:30 PM onwards
|
November 9, Monday
|
Priyanshi Patil
|
Sailing - women's windsurfing, opening series races 4-6
|
5:30 PM onwards
|
November 9, Monday
|
Gatha Anandrao Khadake
|
Archery - women's individual, quarter-finals (subject to qualification)
|
7:30 PM onwards
|
November 9, Monday
|
Gatha Anandrao Khadake
|
Archery - women's individual, semi-finals (subject to qualification)
|
8:26 PM onwards
|
November 9, Monday
|
Gatha Anandrao Khadake
|
Archery - women's individual, medal matches (subject to qualification)
|
8:54 PM onwards
|
November 10, Tuesday
|
Ambekar Meetei Lairenlakpam
|
Boxing - men's 50kg, quarter-finals (subject to qualification)
|
5:30 PM
|
November 10, Tuesday
|
Priyanshi Patil
|
Sailing - women's windsurfing, opening series races 7-9
|
5:30 PM onwards
|
November 10, Tuesday
|
Gunjan
|
Boxing - women's 48kg, quarter-finals (subject to qualification)
|
10:30 PM
|
November 11, Wednesday
|
Ambekar Meetei Lairenlakpam
|
Boxing - men's 50kg, semi-finals (subject to qualification)
|
5:30 PM
|
November 11, Wednesday
|
Priyanshi Patil
|
Sailing - women's windsurfing, opening series races 10-12
|
5:30 PM onwards
|
November 11, Wednesday
|
Gunjan
|
Boxing - women's 48kg, semi-finals (subject to qualification)
|
10:30 PM
|
November 12, Thursday
|
Ambekar Meetei Lairenlakpam
|
Boxing - men's 50kg, final (subject to qualification)
|
5:30 PM
|
November 12, Thursday
|
Priyanshi Patil
|
Sailing - women's windsurfing, opening series races 13-15
|
5:30 PM onwards
|
November 12, Thursday
|
Gunjan
|
Boxing - women's 48kg, final (subject to qualification)
|
10:30 PM
Source: Olympics.com
Who Are India's Flag-Bearers at the Youth Olympics 2026?
Dhinidhi Desinghu and Dev Ruparelia are India's flag bearers at the Youth Olympics 2026.
India has done a phenomenal job at the Asian Para Games 2026 by winning a record 114 medals, including 30 gold, 35 silver and 49 bronze medals. The young Indian athletes will now be looking to repeat a similar performance
Senior Executive - Editorial
Varun Verma is an education and sports journalist with over three years of experience in journalism, with a strong focus on cricket . He has previously worked with SportsYaari and CricketTimes.com, where he developed a strong news sense and a knack for storytelling while covering breaking news and major sporting events.
He holds a PG Diploma in English Journalism from the Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi. Beyond sports, his interests include geopolitics, Indian polity and government policies. Inspired by the grit and passion of Ben Stokes, he strives to bring the same depth in his life.
For inquiries or professional insights, you can reach him directly at varun.verma@jagrannewmedia.com