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Asian Para Games 2026: India Achieves Best-Ever Medal Haul, Check Medal Tally and Winners List

By Varun Verma
Last Updated: Oct 23, 2026, 19:22 IST

Indian athletes etched history in Aichi-Nagoya, Japan, with their best-ever performance at the Asian Para Games. India won 114 medals, with para athletics dominating the medal tally. Check complete medal winners list and other information. 

India achieve best ever performance (Image Source: X.com)
India achieve best ever performance (Image Source: X.com)

India delivered a record breaking performance at the Asian Para Games 2026 in Aichi-Nagoya, Japan. Going past its previous best of 111 medals at Hangzhou in 2023, India clinched a total of 114 medals, its best-ever medal haul in the tournament history. 

The 5th edition of the Asian Para Games, which began on October 18, witnessed some remarkable performances from Indian athletes. Several Asian and world records were also broken during the tournament.

Explore India's medal tally, the complete list of medal winners, the sport-wise medal tally and the key highlights from this year's edition.

Asian Para Games 2026: India’s Medal Tally 

India won historic 114 medals in this edition. This includes 30 gold medals, 35 silver and 49 bronze medals, finishing 4th in the medal tally. 

Rank

Nation

Gold (G)

Silver (S)

Bronze (B)

Total Medals

4

India

30

35

49

114

Asian Para Games 2026: Complete Indian Medal Winners List

1. Para Archery Medal Winners

Player or Team

Event

Medal

Harvinder Singh and Vijay Sundi

Recurve Men's Doubles

Gold

Sheetal Devi

Compound Women's Individual

Gold

Sheetal Devi and Toman Kumar

Compound Mixed Team

Gold

Payal Nag and Sheetal Devi

Compound Women's Doubles

Silver

Pooja and Bhawna

Recurve Women's Doubles

Silver

Swati Chaudhary

W1 Women's Individual

Silver

2. Para Athletics Medal Winners

Player

Event

Medal

Dilip Mahadu Gavit

Men's 100m T47

Gold

Dilip Mahadu Gavit

Men's 400m T47

Gold

Sandeep

Men's 400m T64

Gold

Pranav Soorma

Men's Club Throw F51

Gold

Pranav Soorma

Men's Discus Throw F51/F52/F53

Gold

Devender Kumar

Men's Discus Throw F43/F44/F62/F64

Gold

Nishad Kumar

Men's High Jump T47

Gold

Shailesh Kumar

Men's High Jump T63

Gold

Praveen Kumar

Men's High Jump T64

Gold

Haney

Men's Javelin Throw F37/F38

Gold

Rinku Hooda

Men's Javelin Throw F46

Gold

Sumit

Men's Javelin Throw F42–F44/F61–F64

Gold

Nishad Kumar

Men's Long Jump T47

Gold

Dharmaraj Solairaj

Men's Long Jump T44/T62/T64

Gold

Sachin Sarjerao Khilari

Men's Shot Put F46

Gold

Ayush Verma

Men's Shot Put F53

Gold

Simran

Women's 100m T12

Gold

Soumya

Women's 1500m T12/T13

Gold

Simran

Women's 200m T12

Gold

Deepthi Jeevanji

Women's 400m T20

Gold

Anjanaben Bumbadiya

Women's 400m T47

Gold

Suvarna Raj

Women's Discus Throw F54

Gold

Mohammed Morssinganakath

Men's 100m T47

Silver

Parmod

Men's 1500m T46

Silver

Akira Banothu

Men's 400m T35/T38

Silver

Ram Ratan Singh

Men's Discus Throw F51/F52/F53

Silver

Rakesh

Men's Discus Throw F43/F44/F62/F64

Silver

Varun Bhati

Men's High Jump T63

Silver

Banti

Men's High Jump T64

Silver

Manjeet

Men's Javelin Throw F12/F13

Silver

Ajeet Singh

Men's Javelin Throw F46

Silver

Pradeep Kumar

Men's Javelin Throw F53/F54

Silver

Mahendra Gurjar

Men's Javelin Throw F42–F44/F61–F64

Silver

Mohd Yasser

Men's Shot Put F46

Silver

Preeti Pal

Women's 100m T35

Silver

Radha Venkatesh

Women's 1500m T12/T13

Silver

Preeti Pal

Women's 200m T35

Silver

Tejalben Damor

Women's 400m T12

Silver

Jayanti Behera

Women's 400m T47

Silver

Nimisha Chakkungalparambil

Women's Long Jump T47

Silver

Bhagyashri Jadhav

Women's Shot Put F34

Silver

Anubhav Choudhary

Men's 100m T35

Bronze

Rakeshbhai Bhatt

Men's 100m T37

Bronze

Sandeep

Men's 100m T44

Bronze

Pranav Desai

Men's 100m T64

Bronze

Sharath Makanahalli

Men's 1500m T12/T13

Bronze

Rakeshbhai Bhatt

Men's 200m T37

Bronze

Ajay Kumar

Men's 400m T64

Bronze

Dharambir

Men's Club Throw F51

Bronze

Haney

Men's Discus Throw F37

Bronze

Pardeep Kumar

Men's Discus Throw F43/F44/F62/F64

Bronze

Rahul

Men's High Jump T63

Bronze

Navdeep

Men's Javelin Throw F40/F41

Bronze

Ayush Verma

Men's Javelin Throw F53/F54

Bronze

Sukhchain

Men's Javelin Throw F55

Bronze

Sandip Sanjay Sargar

Men's Javelin Throw F42–F44/F61–F64

Bronze

Shailesh Kumar

Men's Long Jump T42/T61/T63

Bronze

Praveen Sharma

Men's Shot Put F11

Bronze

Ravi Rongali

Men's Shot Put F40

Bronze

Parveen

Men's Shot Put F46

Bronze

Hokato Hotozhe

Men's Shot Put F56/F57

Bronze

Ravanni Valasanaini

Women's 1500m T11

Bronze

Tejalben Damor

Women's 200m T12

Bronze

Ravanni Valasanaini

Women's 400m T11

Bronze

Karamjyoti Dalal

Women's Discus Throw F55

Bronze

3. Para Badminton Medal Winners

Player or Team

Event

Medal

Nitesh Kumar

Men's Singles SL3

Gold

Naveen Sivakumar

Men's Singles SL4

Gold

Thulasimathi Murugesan and Manasi Girishchandra Joshi

Women's Doubles SL3–SU5

Gold

Krishna Nagar and Sivarajan Solaimalai

Men's Doubles SH6

Silver

Pramod Bhagat

Men's Singles SL3

Silver

Thulasimathi Murugesan

Women's Singles SU5

Silver

Nithya Sre Sumathy Sivan

Women's Singles SH6

Silver

Thulasimathi Murugesan and Nitesh Kumar

Mixed Doubles SL3–SU5

Silver

Surya Kant Yadav and Naveen Sivakumar

Men's Doubles SL3–SU5

Bronze

Abhijeet Sakhuja

Men's Singles SL4

Bronze

Suhas Lalinakere

Men's Singles SL4

Bronze

Alphia James and Pallavi Kaluvehalli

Women's Doubles WH1–WH2

Bronze

Sanjana Kumari

Women's Singles SL3

Bronze

Manisha Ramadass

Women's Singles SU5

Bronze

Manisha Ramadass and Pramod Bhagat

Mixed Doubles SL3–SU5

Bronze

Krishna Nagar and Nithya Sre Sumathy Sivan

Mixed Doubles SH6

Bronze

4. Para Judo Medal Winners

Player

Event

Medal

Kokila

Women's J2, −52kg

Silver

Kapil Parmar

Men's J1, −70kg

Bronze

5. Para Powerlifting Medal Winners

Player

Event

Medal

Ashok

Men's −65kg

Silver

Kasthuri Rajamani

Women's −67kg

Silver

6. Para Swimming Medal Winners

Player

Event

Medal

Ravi Karthik Budigina

Men's 100m Backstroke S13

Silver

Ravi Karthik Budigina

Men's 100m Freestyle S13

Silver

Kapil Kumar

Men's 400m Freestyle S10

Silver

Tejas Nandakumar

Men's 100m Backstroke S7

Bronze

Rohit Kumar

Men's 100m Breaststroke SB4

Bronze

Swatik Patil

Men's 100m Breaststroke SB9

Bronze

Himanshu Nandal

Men's 100m Breaststroke SB11

Bronze

Himanshu Nandal

Men's 100m Freestyle S11

Bronze

Niranjan Mukundan

Men's 200m Individual Medley SM7

Bronze

Himanshu Nandal

Men's 400m Freestyle S11

Bronze

Ravi Karthik Budigina

Men's 50m Freestyle S13

Bronze

7. Para Table Tennis Medal Winners

Player or Team

Event

Medal

Jehan Madan and Shubham Wadhwa

Men's Doubles - Class MD4

Bronze

Jehan Madan

Men's Singles - Class 1

Bronze

Sonalben Patel

Women's Singles - Class 3

Bronze

Bhavina Patel

Women's Singles - Class 4-5

Bronze

Prachi Pandey

Women's Singles - Class 6

Bronze

Baby Sahana Ravi

Women's Singles - Class 9

Bronze

Shubham Wadhwa and Bhavina Patel

Mixed Doubles - Class XD7

Bronze

 

8. Shooting Para Sport Medal Winners

Player

Event

Medal

Mona Agarwal

R2, Women's 10m Air Rifle Standing SH1

Gold

Mona Agarwal

R8, Women's 50m Rifle 3 Positions SH1

Gold

Manish Narwal

P1, Men's 10m Air Pistol SH1

Silver

Avani Lekhara

R2, Women's 10m Air Rifle Standing SH1

Silver

Shrishti Arora

P2, Women's 10m Air Pistol SH1

Bronze

Source: results.apg2026.org

Asian Para Games 2026: India’s Sportswise Medal List

Para athletics dominated the medal tally with 65 medals, including 22 gold. It was followed by para badminton and para swimming, which won 16 and 11 medals, respectively. 

Sport

Gold

Silver

Bronze

Total

Para archery

3

3

0

6

Para athletics

22

19

24

65

Para badminton

3

5

8

16

Para judo

0

1

1

2

Para powerlifting

0

2

0

2

Para swimming

0

3

8

11

Para table tennis

0

0

7

7

Shooting para sport

2

2

1

5

Total

30

35

49

114

Major Highlights of Asian Para Games 2026

  • Para Athletics Dominates: India won 65 medals in para athletics, including 22 gold medals, making it the country's most successful sport at the tournament.

  • Sheetal Devi's triple Medal Haul: Sheetal Devi won 3 medals, including 2 gold medals in the women's compound individual and compound mixed-team events.

  • Haney Breaks World Record: Haney set a world record in the men's javelin throw F37 with a best throw of 60.49m to win gold.

  • Sandeep Sets World Record: Sandeep broke the world record in the men's 400m T64 with a time of 52.28 seconds to claim gold. Ajay Kumar won bronze in the same event with a time of 53.61 seconds.

Varun Verma
Varun Verma

Senior Executive - Editorial

Varun Verma is an education and sports journalist with over three years of experience in journalism, with a strong focus on cricket . He has previously worked with SportsYaari and CricketTimes.com, where he developed a strong news sense and a knack for storytelling while covering breaking news and major sporting events.

He holds a PG Diploma in English Journalism from the Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi. Beyond sports, his interests include geopolitics, Indian polity and government policies. Inspired by the grit and passion of Ben Stokes, he strives to bring the same depth in his life.

For inquiries or professional insights, you can reach him directly at varun.verma@jagrannewmedia.com

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First Published: Oct 23, 2026, 19:22 IST
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