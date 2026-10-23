Asian Para Games 2026: India Achieves Best-Ever Medal Haul, Check Medal Tally and Winners List
Indian athletes etched history in Aichi-Nagoya, Japan, with their best-ever performance at the Asian Para Games. India won 114 medals, with para athletics dominating the medal tally. Check complete medal winners list and other information.
India delivered a record breaking performance at the Asian Para Games 2026 in Aichi-Nagoya, Japan. Going past its previous best of 111 medals at Hangzhou in 2023, India clinched a total of 114 medals, its best-ever medal haul in the tournament history.
The 5th edition of the Asian Para Games, which began on October 18, witnessed some remarkable performances from Indian athletes. Several Asian and world records were also broken during the tournament.
Explore India's medal tally, the complete list of medal winners, the sport-wise medal tally and the key highlights from this year's edition.
Asian Para Games 2026: India’s Medal Tally
India won historic 114 medals in this edition. This includes 30 gold medals, 35 silver and 49 bronze medals, finishing 4th in the medal tally.
|
Rank
|
Nation
|
Gold (G)
|
Silver (S)
|
Bronze (B)
|
Total Medals
|
4
|
India
|
30
|
35
|
49
|
114
Asian Para Games 2026: Complete Indian Medal Winners List
1. Para Archery Medal Winners
|
Player or Team
|
Event
|
Medal
|
Harvinder Singh and Vijay Sundi
|
Recurve Men's Doubles
|
Gold
|
Sheetal Devi
|
Compound Women's Individual
|
Gold
|
Sheetal Devi and Toman Kumar
|
Compound Mixed Team
|
Gold
|
Payal Nag and Sheetal Devi
|
Compound Women's Doubles
|
Silver
|
Pooja and Bhawna
|
Recurve Women's Doubles
|
Silver
|
Swati Chaudhary
|
W1 Women's Individual
|
Silver
2. Para Athletics Medal Winners
|
Player
|
Event
|
Medal
|
Dilip Mahadu Gavit
|
Men's 100m T47
|
Gold
|
Dilip Mahadu Gavit
|
Men's 400m T47
|
Gold
|
Sandeep
|
Men's 400m T64
|
Gold
|
Pranav Soorma
|
Men's Club Throw F51
|
Gold
|
Pranav Soorma
|
Men's Discus Throw F51/F52/F53
|
Gold
|
Devender Kumar
|
Men's Discus Throw F43/F44/F62/F64
|
Gold
|
Nishad Kumar
|
Men's High Jump T47
|
Gold
|
Shailesh Kumar
|
Men's High Jump T63
|
Gold
|
Praveen Kumar
|
Men's High Jump T64
|
Gold
|
Haney
|
Men's Javelin Throw F37/F38
|
Gold
|
Rinku Hooda
|
Men's Javelin Throw F46
|
Gold
|
Sumit
|
Men's Javelin Throw F42–F44/F61–F64
|
Gold
|
Nishad Kumar
|
Men's Long Jump T47
|
Gold
|
Dharmaraj Solairaj
|
Men's Long Jump T44/T62/T64
|
Gold
|
Sachin Sarjerao Khilari
|
Men's Shot Put F46
|
Gold
|
Ayush Verma
|
Men's Shot Put F53
|
Gold
|
Simran
|
Women's 100m T12
|
Gold
|
Soumya
|
Women's 1500m T12/T13
|
Gold
|
Simran
|
Women's 200m T12
|
Gold
|
Deepthi Jeevanji
|
Women's 400m T20
|
Gold
|
Anjanaben Bumbadiya
|
Women's 400m T47
|
Gold
|
Suvarna Raj
|
Women's Discus Throw F54
|
Gold
|
Mohammed Morssinganakath
|
Men's 100m T47
|
Silver
|
Parmod
|
Men's 1500m T46
|
Silver
|
Akira Banothu
|
Men's 400m T35/T38
|
Silver
|
Ram Ratan Singh
|
Men's Discus Throw F51/F52/F53
|
Silver
|
Rakesh
|
Men's Discus Throw F43/F44/F62/F64
|
Silver
|
Varun Bhati
|
Men's High Jump T63
|
Silver
|
Banti
|
Men's High Jump T64
|
Silver
|
Manjeet
|
Men's Javelin Throw F12/F13
|
Silver
|
Ajeet Singh
|
Men's Javelin Throw F46
|
Silver
|
Pradeep Kumar
|
Men's Javelin Throw F53/F54
|
Silver
|
Mahendra Gurjar
|
Men's Javelin Throw F42–F44/F61–F64
|
Silver
|
Mohd Yasser
|
Men's Shot Put F46
|
Silver
|
Preeti Pal
|
Women's 100m T35
|
Silver
|
Radha Venkatesh
|
Women's 1500m T12/T13
|
Silver
|
Preeti Pal
|
Women's 200m T35
|
Silver
|
Tejalben Damor
|
Women's 400m T12
|
Silver
|
Jayanti Behera
|
Women's 400m T47
|
Silver
|
Nimisha Chakkungalparambil
|
Women's Long Jump T47
|
Silver
|
Bhagyashri Jadhav
|
Women's Shot Put F34
|
Silver
|
Anubhav Choudhary
|
Men's 100m T35
|
Bronze
|
Rakeshbhai Bhatt
|
Men's 100m T37
|
Bronze
|
Sandeep
|
Men's 100m T44
|
Bronze
|
Pranav Desai
|
Men's 100m T64
|
Bronze
|
Sharath Makanahalli
|
Men's 1500m T12/T13
|
Bronze
|
Rakeshbhai Bhatt
|
Men's 200m T37
|
Bronze
|
Ajay Kumar
|
Men's 400m T64
|
Bronze
|
Dharambir
|
Men's Club Throw F51
|
Bronze
|
Haney
|
Men's Discus Throw F37
|
Bronze
|
Pardeep Kumar
|
Men's Discus Throw F43/F44/F62/F64
|
Bronze
|
Rahul
|
Men's High Jump T63
|
Bronze
|
Navdeep
|
Men's Javelin Throw F40/F41
|
Bronze
|
Ayush Verma
|
Men's Javelin Throw F53/F54
|
Bronze
|
Sukhchain
|
Men's Javelin Throw F55
|
Bronze
|
Sandip Sanjay Sargar
|
Men's Javelin Throw F42–F44/F61–F64
|
Bronze
|
Shailesh Kumar
|
Men's Long Jump T42/T61/T63
|
Bronze
|
Praveen Sharma
|
Men's Shot Put F11
|
Bronze
|
Ravi Rongali
|
Men's Shot Put F40
|
Bronze
|
Parveen
|
Men's Shot Put F46
|
Bronze
|
Hokato Hotozhe
|
Men's Shot Put F56/F57
|
Bronze
|
Ravanni Valasanaini
|
Women's 1500m T11
|
Bronze
|
Tejalben Damor
|
Women's 200m T12
|
Bronze
|
Ravanni Valasanaini
|
Women's 400m T11
|
Bronze
|
Karamjyoti Dalal
|
Women's Discus Throw F55
|
Bronze
3. Para Badminton Medal Winners
|
Player or Team
|
Event
|
Medal
|
Nitesh Kumar
|
Men's Singles SL3
|
Gold
|
Naveen Sivakumar
|
Men's Singles SL4
|
Gold
|
Thulasimathi Murugesan and Manasi Girishchandra Joshi
|
Women's Doubles SL3–SU5
|
Gold
|
Krishna Nagar and Sivarajan Solaimalai
|
Men's Doubles SH6
|
Silver
|
Pramod Bhagat
|
Men's Singles SL3
|
Silver
|
Thulasimathi Murugesan
|
Women's Singles SU5
|
Silver
|
Nithya Sre Sumathy Sivan
|
Women's Singles SH6
|
Silver
|
Thulasimathi Murugesan and Nitesh Kumar
|
Mixed Doubles SL3–SU5
|
Silver
|
Surya Kant Yadav and Naveen Sivakumar
|
Men's Doubles SL3–SU5
|
Bronze
|
Abhijeet Sakhuja
|
Men's Singles SL4
|
Bronze
|
Suhas Lalinakere
|
Men's Singles SL4
|
Bronze
|
Alphia James and Pallavi Kaluvehalli
|
Women's Doubles WH1–WH2
|
Bronze
|
Sanjana Kumari
|
Women's Singles SL3
|
Bronze
|
Manisha Ramadass
|
Women's Singles SU5
|
Bronze
|
Manisha Ramadass and Pramod Bhagat
|
Mixed Doubles SL3–SU5
|
Bronze
|
Krishna Nagar and Nithya Sre Sumathy Sivan
|
Mixed Doubles SH6
|
Bronze
4. Para Judo Medal Winners
|
Player
|
Event
|
Medal
|
Kokila
|
Women's J2, −52kg
|
Silver
|
Kapil Parmar
|
Men's J1, −70kg
|
Bronze
5. Para Powerlifting Medal Winners
|
Player
|
Event
|
Medal
|
Ashok
|
Men's −65kg
|
Silver
|
Kasthuri Rajamani
|
Women's −67kg
|
Silver
6. Para Swimming Medal Winners
|
Player
|
Event
|
Medal
|
Ravi Karthik Budigina
|
Men's 100m Backstroke S13
|
Silver
|
Ravi Karthik Budigina
|
Men's 100m Freestyle S13
|
Silver
|
Kapil Kumar
|
Men's 400m Freestyle S10
|
Silver
|
Tejas Nandakumar
|
Men's 100m Backstroke S7
|
Bronze
|
Rohit Kumar
|
Men's 100m Breaststroke SB4
|
Bronze
|
Swatik Patil
|
Men's 100m Breaststroke SB9
|
Bronze
|
Himanshu Nandal
|
Men's 100m Breaststroke SB11
|
Bronze
|
Himanshu Nandal
|
Men's 100m Freestyle S11
|
Bronze
|
Niranjan Mukundan
|
Men's 200m Individual Medley SM7
|
Bronze
|
Himanshu Nandal
|
Men's 400m Freestyle S11
|
Bronze
|
Ravi Karthik Budigina
|
Men's 50m Freestyle S13
|
Bronze
7. Para Table Tennis Medal Winners
|
Player or Team
|
Event
|
Medal
|
Jehan Madan and Shubham Wadhwa
|
Men's Doubles - Class MD4
|
Bronze
|
Jehan Madan
|
Men's Singles - Class 1
|
Bronze
|
Sonalben Patel
|
Women's Singles - Class 3
|
Bronze
|
Bhavina Patel
|
Women's Singles - Class 4-5
|
Bronze
|
Prachi Pandey
|
Women's Singles - Class 6
|
Bronze
|
Baby Sahana Ravi
|
Women's Singles - Class 9
|
Bronze
|
Shubham Wadhwa and Bhavina Patel
|
Mixed Doubles - Class XD7
|
Bronze
8. Shooting Para Sport Medal Winners
|
Player
|
Event
|
Medal
|
Mona Agarwal
|
R2, Women's 10m Air Rifle Standing SH1
|
Gold
|
Mona Agarwal
|
R8, Women's 50m Rifle 3 Positions SH1
|
Gold
|
Manish Narwal
|
P1, Men's 10m Air Pistol SH1
|
Silver
|
Avani Lekhara
|
R2, Women's 10m Air Rifle Standing SH1
|
Silver
|
Shrishti Arora
|
P2, Women's 10m Air Pistol SH1
|
Bronze
Source: results.apg2026.org
Asian Para Games 2026: India’s Sportswise Medal List
Para athletics dominated the medal tally with 65 medals, including 22 gold. It was followed by para badminton and para swimming, which won 16 and 11 medals, respectively.
|
Sport
|
Gold
|
Silver
|
Bronze
|
Total
|
Para archery
|
3
|
3
|
0
|
6
|
Para athletics
|
22
|
19
|
24
|
65
|
Para badminton
|
3
|
5
|
8
|
16
|
Para judo
|
0
|
1
|
1
|
2
|
Para powerlifting
|
0
|
2
|
0
|
2
|
Para swimming
|
0
|
3
|
8
|
11
|
Para table tennis
|
0
|
0
|
7
|
7
|
Shooting para sport
|
2
|
2
|
1
|
5
|
Total
|
30
|
35
|
49
|
114
Major Highlights of Asian Para Games 2026
-
Para Athletics Dominates: India won 65 medals in para athletics, including 22 gold medals, making it the country's most successful sport at the tournament.
-
Sheetal Devi's triple Medal Haul: Sheetal Devi won 3 medals, including 2 gold medals in the women's compound individual and compound mixed-team events.
-
Haney Breaks World Record: Haney set a world record in the men's javelin throw F37 with a best throw of 60.49m to win gold.
-
Sandeep Sets World Record: Sandeep broke the world record in the men's 400m T64 with a time of 52.28 seconds to claim gold. Ajay Kumar won bronze in the same event with a time of 53.61 seconds.
Senior Executive - Editorial
Varun Verma is an education and sports journalist with over three years of experience in journalism, with a strong focus on cricket . He has previously worked with SportsYaari and CricketTimes.com, where he developed a strong news sense and a knack for storytelling while covering breaking news and major sporting events.
He holds a PG Diploma in English Journalism from the Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi. Beyond sports, his interests include geopolitics, Indian polity and government policies. Inspired by the grit and passion of Ben Stokes, he strives to bring the same depth in his life.
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