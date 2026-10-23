Asian Para Games 2026: India Achieves Best-Ever Medal Haul, Check Medal Tally and Winners List

India delivered a record breaking performance at the Asian Para Games 2026 in Aichi-Nagoya, Japan. Going past its previous best of 111 medals at Hangzhou in 2023, India clinched a total of 114 medals, its best-ever medal haul in the tournament history.

The 5th edition of the Asian Para Games, which began on October 18, witnessed some remarkable performances from Indian athletes. Several Asian and world records were also broken during the tournament.

Explore India's medal tally, the complete list of medal winners, the sport-wise medal tally and the key highlights from this year's edition.

Asian Para Games 2026: India’s Medal Tally

India won historic 114 medals in this edition. This includes 30 gold medals, 35 silver and 49 bronze medals, finishing 4th in the medal tally.