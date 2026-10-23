[Latest Update] UP NMMS Admit Card 2026: यूपी एनएमएमएस एडमिट कार्ड जारी, हॉल टिकट डाउनलोड करें
UP NMMS Admit Card 2026: यूपी एनएमएमएस एडमिट कार्ड 2026 जारी किया गया है। छात्रवृत्ति परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं।
UP NMMS Admit Card 2026: परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ने राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2027-28 के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। परीक्षा का आयोजन 1 नवंबर, 2026 को किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यूपी एनएमएमएस एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को अपना नाम, पिता का नाम सहित अन्य डिटेल्स ध्यान से चेक करने की सलाह दी जाती है। परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके बिना किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जा सकता।
लेटेस्ट अपडेट: एनएमएमएस यूपी परीक्षा के कई परीक्षा केंद्रों में बदलाव किया गया है। जिसमें प्रयागराज,लखीमपुर खीरी और बरेली जैसे जिले के केंद्र शामिल हैं। इन केंद्रों के उम्मीदवारों को दोबारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।
UP NMMS Admit Card 2026: एडमिट कार्ड लिंक
यूपी एमएमएस एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना 12 अंक का आधार नंबर दर्ज करना होगा। जिसके बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
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यूपी एमएमएस एडमिट कार्ड 2026
छात्रों को अपने एनएमएमएस 2026-27 हॉल टिकट पर उल्लिखित सभी डिटेल्स को चेक और वेरिफाई करना चाहिए। यदि एनएमएमएस हॉल टिकट से संबंधित कोई गलत जानकारी, गलती या कोई संदेह है, तो उन्हें अपने संबंधित स्कूल अधिकारियों या राज्य नोडल अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए।
UP NMMS Admit Card 2026: हाइलाइट्स
राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2027-28 के प्रवेश पत्र आज यानि 23 अक्टूबर को जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा का आयोजन 1 नवंबर, 2026 को होने जा रहा है। उम्मीदवार अन्य हाइलाइट्स के लिए नीचे दिया गया टेबल देख सकते हैं:
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स्कोलरशिप
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राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति (UP NMMS)
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संगठन
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परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, प्रयागराज
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सत्र
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2027-28
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परीक्षा तिथि
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1 नवंबर, 2026
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एडमिट कार्ड
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23 अक्टूबर, 2026 (जारी)
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लॉगिन क्रेडेंशियल
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12 डिजिट का आधार नंबर
UP NMMS Admit Card 2026: जरूरी डॉक्यूमेंट
एनएमएमएस के लिए एडमिट कार्ड और आईडी कार्ड ले जाना अनिवार्य है, इनके बिना किसी भी छात्र को परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं है। नीचे दिए गए Document की जांच करें, जिन्हें एनएमएमएस हॉल टिकट 2026-27 के साथ ले जाना जरूरी है।
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आधार कार्ड
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स्कूल आईडी
UP NMMS Admit Card 2026: एडमिट कार्ड में उल्लेखित डिटेल्स
यूपी एमएमएस एडमिट कार्ड 2026 में उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, डाक का पता, पिन कोड, स्कूल का नाम, परीक्षा तिथि व समय, परीक्षा केंद्र, योजना कोड, राज्य कोड, एग्जामिनेशन सेंटर कोड और क्रम संख्या सहित अन्य विवरण ध्यान से चेक करने की सलाह दी जाती है। यदि किसी भी उम्मीदवार के एडमिट कार्ड में किसी भी प्रकार की गलती होती है उन्हें हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने की सलाह दी जाती है।
UP NMMS Admit Card 2026 ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप को फॉलो कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:
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सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
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होमपेज पर, ‘ADMIT CARD NMMS 2027-28’ पर क्लिक करें।
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लॉगिन विंडो में क्रेडेंशियल आधार नंबर दर्ज कर सबमिट करें।
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एनएमएमएस यूपी हॉल टिकट 2026 जांचें व प्रिंट निकाल लें।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.