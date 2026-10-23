Rajasthan SI Interview Date 2026 (OUT): राजस्थान सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर इंटरव्यू शेड्यूल जारी, यहां देखें ऑफिशियल नोटिस

Rajasthan SI Interview Date 2026: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर राजस्थान सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के लिए इंटरव्यू का शेड्यूल 2026 जारी कर दिया है, जो कि 02 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक आयोजित किए जाएंगे। आयोग इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से सब-इंस्पेक्टर के 951 और प्लाटून कमांडर के 64 पदों को भरना चाहता है। इन पदों के सलेक्शन में लिखित परीक्षा, फिजिकल एफिशियंसी व स्टैंडर्ड टेस्ट, मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शामिल है। राजस्थान सब-इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर की लिखित परीक्षा 13 सितंबर से 15 सितंबर, 2021 को आयोजित की गई थी। फिजिकल एफिशियंसी व स्टैंडर्ड टेस्ट 12 फरवरी से 18 फरवरी 2022 को आयोजित की गई थी और रिजल्ट 11 अप्रैल 2022 को जारी किया गया था।

RPSC SI Interview Date 2026 नोटिस डाउनलोड लिंक

राजस्थान सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के इंटरव्यू शेड्यूल का नोटिस 2026 आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। कैंडिडेट्स नीचे दिए गए लिंक से भी नोटिस की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।