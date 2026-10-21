CG SET Answer Key 2026: छत्तीसगढ़ सेट उत्तर कुंजी vyapamcg.cgstate.gov.in जारी, विषयवार पीडीएफ डाउनलोड करें
CG SET Answer Key 2026: छत्तीसगढ़ SET आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जारी की गई है। जिन उम्मीदवारों ने राज्य पात्रता परीक्षा दी थी, वे लेख में दिए लिंक से सब्जेक्ट वाइज आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।
CG SET Answer Key 2026: छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन बोर्ड (CGSSB) ने सीजी राज्य पात्रता परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने 4 अक्टूबर को परीक्षा दी थी, वे ऑफिशियल वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in के माध्यम से आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार अपने उत्तरों का मिलान कर संभावित अंकों का मिलान कर सकते हैं। आपत्ति होने पर निर्धारित शुल्क के साथ ऑब्जेक्शन भी दर्ज करा सकते हैं।
CG SET Answer Key 2026 - हाइलाइट्स
छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा (CG SET) 2026 में भाग लेने वाले उम्मीदवार अब उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन बोर्ड (CGSSB) ने CG SET 2026 परीक्षा का आयोजन 4 अक्टूबर 2026 को किया था। परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवार उत्तर कुंजी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी गई टेबल में देख सकते हैं।
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परीक्षा का नाम
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छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा (CG SET) 2026
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आयोजित करने वाली संस्था
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छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन बोर्ड (CGSSB)
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परीक्षा की तारीख
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4 अक्टूबर 2026
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CG SET आंसर की
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21 अक्टूबर 2026 (जारी)
23 अक्टूबर, 2026 (जारी)
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आपत्ति
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26 अक्टूबर, 2026 दोपहर 3 बजे तक
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आधिकारिक वेबसाइट
CG SET Answer Key 2026: डाउनलोड लिंक
CG SET आंसर की 2026 डाउनलोड लिंक अक्टूबर, 2026 को एक्टिव कर दिया गया है। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी उत्तर कुंजी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।
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विषयवार
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लिंक
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छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा (SET26)-Paper-II (Economics)
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छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा (SET26)-Paper-II (Political Science)
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छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा (SET26)-Paper-I (General Paper)
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छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा (SET26)-Paper-II (Hindi Paper)
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छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा (SET26)-Paper-II (English)
CG SET 2026: ऑब्जेक्शन कैसे दर्ज कराएं?
यदि किसी उम्मीदवार को उत्तर कुंजी के खिलाफ ऑब्जेक्शन दर्ज कराना है तो वे ऑफिशियल वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाकर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ऑब्जेक्शन विंडो 26 अक्टूबर दोपहर 3 बजे तक ओपन रहेगी। उम्मीदवारों को Challenge के लिए 50 रुपये का शुल्क भी जमा करना होगा।
CGSSB SET Answer Key 2026 ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार जिसने परीक्षा दी थी, वे उत्तर कुंजी नीचे दिए आसान स्टेप्स की मदद से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
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सबसे पहले आप CG Vyapam की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
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होम पेज पर Model Answers सेक्शन पर क्लिक करें
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फिर सहायक शिक्षक पदों हेतु लिखित भर्ती परीक्षा (LSAT26) के उत्तर कुंजी पर क्लिक करें।
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उसकेउत्तर कुंजी पीडीएफ फॉर्मेट में खुल जाएगी।
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यहां दिए गए उत्तरों की तुलना अपने उत्तरों से करें और अपना संभावित स्कोर पता करें।
सीजी सेट उत्तर कुंजी के बाद क्या होगा?
उत्तर कुंजी जारी होने के बाद उम्मीदवारों को अपने उत्तरों का मिलान करने का अवसर दिया गया है। यदि किसी प्रश्न या उत्तर को लेकर आपत्ति है, तो बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि में उम्मीदवार आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा के बाद अंतिम उत्तर कुंजी जारी की जाएगी। इसके बाद परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा।
Executive - Editorial
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Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
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