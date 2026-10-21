PM Kisan 24th Installment Kab Aayegi: दिवाली का त्योहार नजदीक है और बिहार समेत देशभर के किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। किसानों को उम्मीद है कि त्योहार से पहले उनके बैंक खातों में 2000 रुपये की राशि आ सकती है, जिससे खेती-किसानी से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। हालांकि, पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त को लेकर सरकार ने अभी तक आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है। ऐसे में दिवाली से पहले पैसा आने की चर्चा के बीच किसानों को सरकारी घोषणा का इंतजार करना होगा। PM Kisan 24th Installment: कब आएगी अगली किस्त? पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि तीन किस्तों में डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। यानी प्रत्येक किस्त में किसान को 2000 रुपये मिलते हैं। आमतौर पर दो किस्तों के बीच करीब चार महीने का अंतर रहता है। इसी आधार पर किसान 24वीं किस्त की तारीख को लेकर अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन केवल समय अंतराल पूरा होने से पेमेंट की डेट तय नहीं हो जाती। ऐसे में किसानों को सलाह है कि वे किसी अपुष्ट खबर पर भरोसा करने के बजाय आधिकारिक अपडेट का इंतजार करें।

इन किसानों को मिलेगा 2000 रुपये का लाभ पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को सरकार की निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करनी होती हैं। इसके लिए ई-केवाईसी (e-KYC) पूरी होना, जमीन से जुड़े रिकॉर्ड का वेरीफिकेशन और बैंक अकाउंट की डिटेल्स सही होना जरूरी है। इसके अतिरिक्त, जहां लागू हो, बैंक खाते का आधार से लिंक होना और डीबीटी (DBT) के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी होना भी महत्वपूर्ण है। दस्तावेजों में गड़बड़ी या अधूरी जानकारी के कारण किस्त का भुगतान अटक सकता है। इसलिए किसान समय रहते अपने रिकॉर्ड चेक कर लें। किन किसानों को नहीं मिलेगा फायदा? इस योजना का लाभ सभी लोगों को नहीं मिलता। आयकर का भुगतान करने वाले किसान इसके दायरे से बाहर हैं। इसी तरह, केंद्र या राज्य सरकार के कई सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारी भी पात्र नहीं होते। इसके अलावा, निर्धारित शर्तों के तहत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर भी योजना का लाभ नहीं ले सकते। 10000 रुपये या उससे अधिक मासिक पेंशन पाने वाले कुछ सेवानिवृत्त पेंशनभोगी भी अपात्र कैटेगरी में आते हैं।