[OUT] RRB ALP CBAT Exam City Slip 2026: आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट सीबीएटी एग्जाम सिटी स्लिप जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

RRB ALP CBAT City Intimation Slip 2026: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने दिनांक 20 अक्टूबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rrb.indianrailways.gov.in पर असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) की कंप्यूटर बेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT) की एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है, जो कि 30 अक्टूबर 2026 को देश के अलग-अलग निर्धारित परीक्षा केंद्र पर आयोजित की जाएगी। बोर्ड असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल विज्ञापन संख्या सीईएन 1/2025 के तहत कुल 10970 रिक्त पदों को भरना चाहता है। पदों के सलेक्शन में सीबीटी 1, सीबीटी 2, सीबीएटी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल शामिल है। आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट सीबीएटी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड दर्ज एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। RRB ALP CBAT Exam City Slip 2026 डाउनलोड लिंक

आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट सीबीएटी परीक्षा की एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से भी एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं और परीक्षा का शहर देख अपने ट्रैवल करने की योजना बना सकते हैं। टेक्निकल ग्लिच से बचने के लिए अपनी लॉग इन क्रेडेंशियल्स डिटेल्स पहले से तैयार रखें। आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट सीबीएटी एग्जाम सिटी स्लिप 2026 डाउनलोड लिंक क्लिक करें RRB ALP CBAT Exam City Slip 2026 - हाइलाइट्स आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT-1) दिनांक 13 फरवरी से 18 फरवरी 2026 और री-शेड्यूल एग्जाम 11 मार्च 2026 को हुआ था और रिजल्ट 12 जून 2026 को जारी किया गया था। कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT-2) दिनांक 28 जुलाई 2026 कोे आयोजित की गई थी और रिजल्ट 01 अक्टूबर 2026 को आयोजित किया गया था। अब दिनांक 30 अक्टूबर 2026 को कंप्यूटर बेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT) का एग्जाम होना है। बाकी हाइलाइट्स के लिए नीचे टेबल दी गई है।