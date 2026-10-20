BSF Head Constable Admit Card 2026: बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, मैकेनिक एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

BSF HC RO RM Admit Card 2026: सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर हेड कांस्बेटल रेडियो ऑपरेटर (RO) और रेडियो मैकेनिक (RM) की परीक्षा का एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। एग्जाम 02 नवंबर 2026 को देश के अलग-अलग निर्धारित परीक्षा केंद्र पर दो शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा। बीएसएफ आरओ और आरएम भर्ती परीक्षा के माध्यम से हेड कांस्टेबल के कुल 1121 रिक्त पदों को भरना चाहता है, जिनमें रेडियो ऑपरेटर के 910 और रेडियो मैकेनिक के 211 पद शामिल है। बीएसएफ आरओ और आरएम की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेंडेशियल्स अर्थात् रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

BSF Head Constable Admit Card 2026 डाउनलोड लिंक

बीएसएफ आरओ और आरएम परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। त्रुटि या गलती पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।