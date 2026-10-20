ICG CGEPT Recruitment 2026: इंडियन कोस्ट गार्ड में 365 पदों के लिए आवेदन की कल अंतिम तिथि, यहां से फौरन करें Apply

ICG CGEPT Recruitment 2026: इंडियन कोस्ट गार्ड (ICG), रक्षा मंत्रालय ने कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से दिनांक 06 अक्टूबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट joinindiancoastguard.cdac.in पर बैच संख्या 01/2027 व 02/2027 कोस्ट गार्ड एनरॉल्ड पर्सन टेस्ट (CGEPT) के तहत नाविक (जनरल ड्यूटी), नाविक (डोमेस्टिक ब्रांच), यांत्रिक (इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक) और हाइजिनिस्ट के 365 के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 06 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुके हैं और कल इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि है। अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड में पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड 10वीं और 12वीं पास होने का सर्टिफिकेट होना चाहिए।

ICG CGEPT Recruitment 2026 ऑनलाइन आवेदन लिंक

इंडियन कोस्ट गार्ड में पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। नोटिफिकेशन में पद का नाम, ऑनलाइन आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां, चयन प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और आवेदन फीस सहित अन्य डिटेल्स दी गई है। पदों के लिए आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।