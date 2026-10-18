शानदार बल्लेबाजी: T-20 क्रिकेट में बड़े रिकॉर्ड बनाने के लिए हमेशा लंबी पारी की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी कुछ गेंदें ही बल्लेबाज को खास पहचान दिला देती हैं। यही हुआ टीम इंडिया के ऑलराउंडर नमन धीर के साथ, उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ पांचवें T-20 मुकाबले में कुछ ऐसा ही कर दिखाया। उन्होंने महज 6 गेंदों में नाबाद 24 रन बनाकर 400 का स्ट्राइक रेट हासिल किया और दिग्गज युवराज सिंह का 19 साल पुराना रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। हालांकि, नमन की इस विस्फोटक पारी के बावजूद भारतीय टीम सीरीज नहीं जीत सकी। बेंगलुरु में बारिश के कारण निर्णायक मुकाबला रद्द हो गया और सीरीज 2-2 से बराबर रही। नमन धीर ने 400 के स्ट्राइक रेट से बनाए रन भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांचवां T-20I मुकाबला एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। बारिश के कारण मैच को नौ-नौ ओवर का कर दिया गया था। ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों के पास तेजी से रन बनाने का मौका था।

भारतीय पारी के सातवें ओवर में बल्लेबाजी करने उतरे नमन धीर ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने केवल छह गेंदों का सामना किया और नाबाद 24 रन बना दिए। इस दौरान उन्होंने 3 छक्के और एक चौका जड़ा। उनका स्ट्राइक रेट 400 रहा। इस प्रदर्शन के साथ नमन T-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कम से कम पांच गेंद खेलने वाले भारतीय बल्लेबाजों में सर्वाधिक स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। युवराज सिंह का रिकॉर्ड हुआ ध्वस्त नमन धीर ने इस मामले में पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह को पीछे छोड़ दिया। युवराज ने 2007 के T-20 विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ महज 16 गेंदों में 58 रन की तूफानी पारी खेली थी। उनका स्ट्राइक रेट 362.50 रहा था। यह वही मुकाबला था, जिसमें युवराज ने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में लगातार छह छक्के जड़कर इतिहास रचा था। अब नमन ने 400 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर भारतीय क्रिकेट में एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है।